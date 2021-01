El PSOE dice que la Comunidad ha retirado la partida para la carretera RM-531

El PSRM-PSOE ha denunciado que el Gobierno regional "lleva años engañando" a los vecinos de Alguazas y Campos del Río con la remodelación de la carretera RM-531, al tiempo que ha denuncia que la comunidad ha trasladado al Info la partida prevista para esta obra en los presupuestos autonómicos de 2020.

En un comunicado, el parlamentario autonómico socialista Pedro López ha exigido este domingo al consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, que ponga fecha de inicio y finalización de las obras de esta carretera.



"Basta ya de anuncios y presupuestos que nunca se ejecutan, y si no se ven capaces de hacerlo, que se vayan y dejen paso a quienes cumplen sus compromisos con la ciudadanía", ha apuntado López.

El diputado del PSOE ha recordado que la partida para esta remodelación lleva años apareciendo en los presupuestos regionales, pero nunca se inician las obras, ni el Gobierno regional anuncia cuándo lo hará.



Así, ha detallado que la consejería de Presidencia y Hacienda ha retirado 1,6 millones de euros que tenía contemplados en los presupuestos regionales de 2020 y los ha pasado al Instituto de Fomento, renunciando a cualquier tipo de actuación en las obras de acondicionamiento de esta carretera.



"Esto no es más que otra prueba del abandono del Gobierno regional hacia los vecinos de estos municipios, año tras año, anunciando y presupuestando unas obras que no ejecutan y que parecen no tener intención de hacerlo, a la vista de los acontecimientos", ha concluido López.



En respuesta al diputado socialista, su homólogo del PP Juan Antonio Mata ha asegurado que la remodelación de esta vía está contratada y se iniciará en 2021, aunque ha aclarado que el proyecto tiene que modificarse para incluir unas tuberías de regantes no contempladas inicialmente en el diseño de la obra.



Finalmente, Mata ha apuntado que esta actuación "no tiene marcha atrás" ya que fue adjudicada por la consejería de Fomento e Infraestructuras en cerca de 1,4 millones de euros, lo que significa que el crédito está reservado.