Torre Pacheco ve "injusto" que Los Alcázares siga confinado

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez, se encuentra "decepcionado" por la decisión del Gobierno regional de mantener confinado su municipio para tratar de evitar la propagación del coronavirus. A su juicio, lo que está pasando es "vergonzoso". Los Alcázares es el único pueblo de la Región que López Miras mantiene con estas restricciones.

En la misma línea se expresa Antonio León, alcalde de Torre Pacheco, que remarca que "los focos, según no nosotros, sino según los datos que nos dan los sanitarios, están un entorno laboral y social muy concreto de personas que tienen necesidad de trabajar y no pueden guardar ese confinamiento y que, al final, van a trabajar", en referencia al sector agrícola. "Ahí hay un foco de contagio importante que no se ataja cerrando los municipios, porque estas personas precisamente van todos los días a trabajar: se suben en autobuses, en furgonetas, van al tajo, se relajan las medidas, van a trabajar incluso fuera de la Región€ se hace muy difícil que se puedan controlar las medidas", apunta el regidor.

"Siempre hemos estado pidiendo a los organismos competentes que ayuden a estos trabajadores a que tengan una estabilidad laboral para que puedan guardar cuarentena, y que ayuden a las empresas agrícolas de trabajo temporal a que puedan controlar mejor todo esto. Es ahí donde está el foco. Que Los Alcázares siga cerrado nos parece también injusto", sentencia León, que celebra que se levanten las restricciones de Torre Pacheco al tiempo que tacha de "injusto" lo que se sigue haciendo con Los Alcázares.