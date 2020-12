Dos locales de Archena incumplen la distancia de seguridad y abren las barras y pistas de baile

Dos locales de Archena han incumplido las medidas impuestas para frenar la propagación del coronavirus durante este fin de semana. Según ha informado la alcaldesa del municipio, Patricia Fernández, estos establecimientos, cuyo nombre no ha trascendido, no han cumplido con la distancia de seguridad entre clientes y mesas, han atendido a los consumidores en la barra y han abierto las pistas de baile, servicios que no están permitidos con la normativa vigente.

Además, los locales han permitido el consumo de alcohol por parte de grupos multitudionarios en sus inmediaciones.

La Policía Local de Archena ha interpuesto sanciones "muy graves" a ambos locales y el Ayuntamiento de Archena ha trasladado estas multas "de forma urgente" a Salud Pública,organismo que debe estudiar el caso e imponer una sanción definitiva, ya que desde el Consistorio no tienen competencias para ello, tal y como ha especificado la alcaldesa.

"La actitud de una minoría nos pasará factura a todos", ha lamentado Patricia Fernández, que insiste en que dichas actuaciones tienen "graves consecuencias para la salud y la economía". La edil se ha mostrado contundente para condenar la "irreponsabilidad de unos pocos", que demuestran "no ser conscientes de la difícil situación que atravesamos".