El PP de Lorca reclama una programación cultural y navideña

El concejal del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Lorca, Francisco Javier Martínez, propone que se elabore y ponga en marcha una programación municipal cultural y de festejos adaptada a las fechas navideñas en las que nos encontramos, «tal y como se ha hecho otras veces por parte del consistorio, incluyendo la adopción de todas las normas de seguridad necesarias contra la covid-19».

Martínez ha explicado que la práctica totalidad de los municipios españoles están desarrollando actividades culturales y de ocio, tanto de forma particular para la Navidad, como de forma general a lo largo de los meses».

Afirma que «los lorquinos no se merecen tener el Teatro Guerra cerrado a cal y canto durante nueve meses y reclamamos que vuelva a abrir sus puertas», añadiendo que «es el único teatro de la Región de Murcia que no ha reabierto y la situación actual no es excusa para ello, ya que se podía haber continuado con la programación prevista simplemente adecuando su desarrollo a las circunstancias, reduciendo el aforo e implementando las medidas de ventilación», considera el edil.

Desde el grupo popular «proponemos que los lorquinos cuenten con una programación navideña adaptada a las circunstancias, que sea difundida a la mayor brevedad posible, disfrutando de los múltiples escenarios en espacios abiertos con los que cuenta la ciudad y reclamamos que el alcalde levante el cerrojazo a la cultura que ha impuesto en la ciudad», concluye Martínez.