Dimite una dirigente de Cs tras pedir 'un bozal' para los inmigrantes: "Era sarcasmo"

Eva García Bastida, miembro del Consejo General de Ciudadanos desde mayo de este año y representante del partido en el Comité Territorial de la Vega Media, señaló en un grupo de WhatsApp de la formación naranja que deberían ponerle «correa y bozal» a los inmigrantes en Andalucía. En concreto, la dirigente de Ciudadanos escribió una respuesta a unos vídeos donde se puede observar a migrantes llegados a Andalucía recientemente: «Sueltos por Andalucía! Que les pongan correa y bozal».

García Bastida es "consciente de la desafortunada relevancia" de sus "tergiversadas palabras". Según ha explicado la dirigente naranja, ella reaccionó de forma "con sarcasmo" a un vídeo en el que se veían cómo transportaban inmigrantes de Canarias a Andalucía. En el vídeo, se podía oír a una persona decir 'Y los sueltan en Andalucía'. "Mis ideales me impiden guardar silencio o ponerme de perfil ante conductas racistas", defiende.

"Las expresiones aparecidas en prensa hoy son el repudio airado y espontáneo a unos vídeos con contenido altamente denigrante que tiene como tristes protagonistas a unos migrantes", insiste la afectada.

El grupo de esta aplicación de mensajería instantánea está formado por varias decenas de representantes y simpatizantes de Ciudadanos en la Región de Murcia, un foro donde, tras escribir esta respuesta la representante del partido, fue recriminado su comentario por parte de otros participantes.

Tras ser atacada, García explicó que estaba siendo sarcástica. "Os lo voy a explicar, aunque creo que no merece la pena. No he podido evitar saltar ante esos vídeos racistas, lo he hecho irónicamente, un niño hubiera entendido el sarcasmo", añadió.

Pese a sus explicaciones, la coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal, ha comunicado esta mañana que García ha puesto su cargo a disposición del partido y ella ha aceptado su renuncia. "En Ciudadanos asumimos responsabilidades y actuamos cuando se tiene conocimiento de cualquier tipo de comentario o actuación totalmente injustificadas de cualquier cargo público u orgánico", afirman desde la formación naranja. Martínez Vidal ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que a García Bastida le "honra que haya puesto su cargo a disposición del partido tras hacer una manifestación en un Whatsapp privado en el que quería decir justo lo contrario y su mensaje lo expresó en tono irónico".

García, que ya ha cesado de todos sus cargos en Cs, asegura que lo único que le importa es que sus hijos "piensen que tienen una madre racista".

fue elegida en mayo de 2020 como una de los seis murcianos que entraban a formar parte del entonces, integrado por 125 miembros, junto a Valle Miguélez Santiago, Jerónimo Moya Puerta, José Luis Ros Medina, María José Ros Olivo y Antonio Puche Martínez. Se hizo en el marco de la celebración de la V Asamblea General de Ciudadanos donde esos 125 miembros formaban parte de la candidatura 'Con Inés Unidos y Adelante' que dirigía la ahora presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, antes de su elección definitiva como máxima dirigente del partido.

Eva García, licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, formó parte también de la lista electoral de Ciudadanos al Ayuntamiento de Molina de Segura para las elecciones municipales de 2019, ocupando el séptimo puesto, aunque finalmente no logró acta de concejal.