El PP de Archena pide la dimisión del concejal de Vox, Paco López

Desde el Partido Popular de Archena piden la dimisión del concejal de Vox en el municipio, Paco López, al que acusan de haber "montado un circo" tras su no asistencia al último pleno ordinario del Ayuntamiento. "El concejal de VOX vuelve a montar una pataleta infantil para tapar sus carencias políticas en la actividad municipal, siendo la actividad política de este concejal casi nula en los más de dos años de legislatura", han expresado en una nota de prensa.



La discusión ha venido a raíz de las protestas del concejal de Vox, que acusa a la alcaldesa, Patricia Fernández, del PP, de no notificarle con la debida antelación o por el canal adecuado la convocatoria del último Pleno Municipal, algo que publicó en su cuenta de Twitter el portavoz regional de Vox, José Ángel Antelo, dando así origen a una discusión a través de redes sociales entre las tres partes (la alcaldesa, Antelo y el concejal) que se ha prolongado durante todo el día de hoy.





La alcaldesa @PatriciaArchena del @AytoArchena no respeta los derechos de participación política de nuestro concejal Francisco López, normalmente no incluye sus mociones en el orden del día ,la última, no notificar la convocatoria del pleno en tiempo y forma. #SoloQuedaVox ???? pic.twitter.com/v4C0g3KmD8 — José Ángel Antelo???? (@antelini) December 7, 2020

Respuesta

Según el PP, el citado concejal "miente en sus afirmaciones referentes a la no convocatoria del Pleno Municipal", algo que pretenden demostrar a través del siguiente documento de citación:Además, acusan a Paco López de no asistir a 14 comisiones informativas de las 15 que han sido convocadas, pese a ser titular, de no asistir a actos oficiales del Ayuntamiento o de que "sus escasas intervenciones en los Plenos Municipales se limitan a preguntas que denotan ausencia de programa o iniciativa política".También critican que el concejal califique de "chiringuito" el CAVI de Archena, un servicio que ha atendido a más de 800 víctimas de violencia de género, algo que califican de "un desconocimiento absoluto de la Administración y una falta de respeto a todas las víctimas que han sufrido violencia de género en el municipio".Finalizan el comunicado argumentando que "su presencia en la corporación municipal no beneficia en nada a la población de Archena" y por todo ello piden su dimisión.Por su parte el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Archena, Paco López, denuncia en declaraciones a LA OPINIÓN que la alcaldesa del municipio, Patricia Fernández "ha transformado el funcionamiento del consistorio en un cortijo".No se me permite acceder a la plataforma digital ni descargar la información referente a los plenos y la celebración del pleno ordinario el día 27 de noviembre se anunció a través de un grupo de WhatsApp un día antes: es una vergüenza en la que me niego a participar", ha declarado.Se reafirma a su vez el concejal en que "la violencia no tiene género" y en que Vox es "el único partido que defiende una Ley Intrafamiliar protegiendo a las mujeres, hombres, menores, ancianos y cualquier persona que sufra violencia", en referencia a las críticas hacia su calificación de "chiringuito" del CAVI de Archena.Además, denuncia que Patricia Fernández ha vulnerado la ley de protección de datos al publicar sus datos personales en las redes sociales, aunque a día de hoy el tuit ha sido eliminado.