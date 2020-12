Detenido en Mula un vecino de Caravaca por no respetar el límite de movilidad

Dentro de los servicios establecidos por la Policía Local de Mula medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria y evitar la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, en el día de ayer cuando se realizaban funciones de vigilancia y control del tráfico para la observancia de las limitaciones de desplazamientos no autorizados entre municipios, se procedió a la identificación de los dos ocupantes de un vehículo Peugeot Partner, que resultaron ser residentes en Caravaca y no aportaban justificación alguna para no respetar las medidas sanitarias de limitación geográfica entre municipios.

Tras comprobar la documentación que portaba el conductor, un permiso de conducir de Bélgica, una copia plastificada de una tarjeta de permiso de residencia de la Unión Europea con los mismos datos del documento anterior, así como una Carta de Identidad de Bulgaria, los agentes sospecharon que el primero de los documentos pudiera estar manipulado.

Trasladado a dependencias policiales y ya con el instrumental técnico adecuado de autenticación documental, los Agentes de la Policía Local comprobaron que el permiso de conducir carecía de las medidas de seguridad características de los documentos oficiales, por lo que N.Y., de 34 años fue detenido por un presunto delito de falsedad en documento público y otro por conducir careciendo de la correspondiente autorización administrativa, instruyéndose el oportuno atestado dirigido a la autoridad judicial

Asimismo, tanto al conductor como al ocupante del vehículo se les levantó la correspondiente acta-denuncia por incumplir las medidas sanitarias de limitación geográfica entre municipios, siendo retirado el vehículo con la grúa municipal hasta el depósito toda vez que este último tampoco disponía del correspondiente permiso de conducción.