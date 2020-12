Reclaman a Lorca 90.000 euros por facturas de viajes a circuitos de motos

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Lorca, Isidro Abellán, anunciaba ayer el recibimiento de una nueva demanda judicial en concepto de viajes a diversos circuitos de motociclismo de todo el mundo.

Abellán explicó que «el Ayuntamiento de Lorca ha recibido una demanda de casi 90.000 euros en concepto de viajes a todos los circuitos de motociclismo del mundo durante los años 2013, 2014 y 2015». El edil detalló que «esta demanda, que recibimos el día 10 de noviembre, incluye el requerimiento de pago de 33 facturas que van desde los 264 euros hasta los 4.707,50 euros, la mayor parte de estas facturas están en torno a los 2.500 y 3.000 euros y, muchas de ellas, ni aparecen desglosadas ni incluyen el concepto del viaje pero se reclama el pago al Ayuntamiento de Lorca».

Concretó que «la demanda la presenta una agencia de viajes por servicios prestados del año 2013 al 2015 por viajes a países relacionados con el mundial de motociclismo. Hasta 30 viajes a los grandes premios de motociclismo de Estados Unidos, Malasia, Qatar, Alemania, Gran Bretaña, República Checa, San Marino, Italia, Países Bajos, Francia, así como a los circuitos españoles de Jerez, Valencia y Barcelona». Adelantó que «vamos a convocar la Comisión Especial de Cuentas para exigir explicaciones y averiguar quién ordenó esos viajes, en concepto de qué se ordenaron y quién viajó, pues no están justificados porque en el Consistorio no consta ningún tipo de registro al respecto ya que no existe ningún convenio ni patrocinio que acredite los desplazamientos».

El PP alegó que las facturas impagadas son «ajenas» al Consistorio. Fuentes del PP consultadas por Efe aseguran que «responden a la falta de acuerdo entre un deportista lorquino y una empresa» en alusión al ex piloto lorquino de Moto 3 Juan Francisco Guevara y a la agencia de viajes con la que se contrataron sus desplazamientos a circuitos de todo el mundo.

El partido asegura que el Consistorio no firmó ningún tipo de contrato con el piloto y destaca que ningún cargo público del PP participó en los viajes.