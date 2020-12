Polémica en Móstoles por copiar una ordenanza de Molina de Segura

El PP de Móstoles ha pedido al Gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos, que retire una Ordenanza de Mecenazgo y Patrocinio "copiada literalmente" de una del Ayuntamiento de Molina de Segura y en la que "no se han molestado" ni siquiera en cambiar el nombre del municipio murciano.

"Este hecho casi surrealista es el reflejo de la desidia, la falta de trabajo y gestión negligente del equipo de la alcaldesa, Noelia Posse, quien a pesar de las advertencias para que se corrigiera este despropósito, ha sacado adelante unas ordenanzas que son una copia literal de las del municipio murciano", denuncia el PP en un comunicado.

Por ello, desde el PP han exigido que se retire "de inmediato" esta ordenanza y que se adapte "a la realidad del municipio mostoleño", ya que "nada tienen que ver ambas poblaciones ni social, ni económicamente", además de que el Ejecutivo local "no se ha molestado en hacer aportación ninguna". La portavoz del PP, Mirina Cortés, ha insistido en que "la cosa sería para echarse unas risas, si la primera edil no estuviera jugando con el dinero de los mostoleños, que soportan uno de los IBIs más altos de la región y que no se traducen en más ni mejores servicios para la ciudad".

El portavoz del PSOE y concejal de Seguridad en el Ayuntamiento, Alex Martín, ha reconocido a Efe que se trata de un "error" que han cometido los técnicos municipales, aunque ha criticado las palabras de la portavoz del PP porque, a su entender, "denostan el trabajo de los técnicos".

"Estamos hablando de un error, un lapsus que puede tener cualquiera", ha añadido Martín, quien ha pedido al PP que "en vez de ensañarse con los trabajadores", debería "preocuparse" por hacer aportaciones a estas ordenanzas "en beneficio a la ciudadanía", recriminándoles que solo hubiesen presentado dos alegaciones.

Martín ha señalado que con estas acusaciones lo que hacen desde el PP es "arremeter" precisamente contra los profesionales del Ayuntamiento, "ridiculizando y denostando su trabajo, cuando llevan años al servicio de los mostoleños".

"La señora Cortés debería saber que no es la alcaldesa la que redacta las ordenanzas, ni la responsable de todos los males que hay en la humanidad, son los técnicos del Ayuntamiento los que las elaboran y redactan", ha finalizado, acusando de nuevo a los populares de "reirse de los técnicos de este municipio"