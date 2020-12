Una edil del PP en Cieza deberá devolver el salario "indebidamente" percibido

El PP aún podría presentar un recurso contencioso-administrativo

El Pleno Municipal de diciembre en la localidad volvió a poner sobre la mesa el asunto «caliente» de la rebaja de dedicación y salario del 100% al 80% del cargo de coordinador del PP y, nuevamente, no salió adelante. En esta ocasión se denegó la propuesta con los votos en contra de PSOE (10), IU-Verdes (1), Vox (2) y el de la concejala no adscrita Laura Villa (ex del PP). Solamente votaron a favor los ediles del PP (4) y Cs (2). Un total de 14 votos en contra por 6 a favor.

Asimismo, una vez conocido este lunes el informe de Intervención de Fondos, que solicita que la coordinadora del PP, María Turpín, debe reintegrar el salario percibido desde el inicio de la legislatura (30.000 euros aproximadamente), Vox Cieza cambió de opinión y, además de votar en contra, pidió la dimisión de María Turpín, a quien calificó en un comunicado de prensa previo de «avariciosa y de querer engañar a los ciezanos».

También pidió su dimisión el edil de IU-Verdes, Francisco Saorín, que subrayó que los populares pretendían «blanquear la situación de irregularidad» de la coordinadora del PP y que él no había venido a la política para «beneficiar la situación de ningún concejal en concreto, sino para defender el bien común de todos los ciezanos».

Por su parte, los socialistas, representados por Antonio Ignacio Martínez-Real, alegaron que «no se podía obviar la situación de irregularidad y actuar como si no hubiera pasado nada», y finalmente pidieron al PP retirar el punto del orden del día, a lo que se negó el portavoz popular Manuel Egea.

De esta forma, María Turpín se encuentra suspendida de sueldo y el PP se queda sin concejala liberada. A falta de la resolución definitiva, que será en base al informe dictado, a los populares todavía les cabe el recurso ante por vía contenciosa-administrativa.

Los hechos tuvieron su inicio en el pasado Pleno Municipal de octubre, donde se debatió, a propuesta del Grupo Municipal Popular la misma rebaja. El segundo teniente de alcalde de la localidad, Francisco Saorín, solicitó que el punto se quedará sobre la mesa y pidió un informe jurídico para conocer si existía una «ilegalidad», y Saorín (IU-Verdes) pidió la dimisión de Turpín y el «reintegro de las cantidades percibidas que no le correspondían».

Por su parte la edil del PP alegó en dicho Pleno que había seguido las instrucciones de los técnicos del Consistorio y que no se le había advertido de que estuviera en una situación «irregular». Además, subrayó que era un ataque por parte de «políticos profesionales que no tienen más vida laboral que la política». Posteriormente, se resolvió que sí existía incompatibilidad.