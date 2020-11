VOX Bullas señala la manipulación del consistorio en relación al informe de la DGA

VOX Bullas lamenta las informaciones no contrastadas que gratuitamente se están difundiendo en contra de este partido y de su alcalde pedáneo en La Copa de Bullas, José Juan Fernández, y reprocha al PSOE la apropiación indebida que está realizando de las instituciones públicas.

Según afirma Fernández, "el consistorio de Bullas se dirigió a la DGA (Dirección General de Agua) para pedir un proyecto y presupuesto, y ese mismo día solicité la información pertinente sobre esa citación sin obtener respuesta", y añade: "Transcurridas tres semanas, y sin ninguna aclaración previa, me reuní con Sebastián Delgado, director de la DGA, para conocer de primera mano en qué estado estaba la solicitud y Delgado me informó sorprendido de que no tenía conocimiento de hacer recibido ninguna solicitud al respecto y que dicho trámite correspondía al consistorio por tener plenas competencias con el agua potable del municipio".

Desde VOX nos oponemos de manera rotunda a la omisión de información que se ha realizado con nuestro pedáneo, tal y como ya se ha denunciado en otras ocasiones teniendo incluso que pedir amparo al Defensor del Pueblo y Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, siendo este favorable.

"Es inadmisible que un problema de tal índole, y que genera tanta preocupación entre los vecinos de La Copa, no suponga una urgencia para el equipo de Gobierno", subraya

el alcalde de VOX, quien explica: "Durante tres semanas he esperado un informe en calidad de representante de mis vecinos y no me voy a quedar de brazos cruzados: ante la improvisación del Gobierno social-comunista, VOX sí plantea medidas y soluciones que pongan fin al poco caudal del agua".

En concreto, el pedáneo se refiere a una problemática en la que en ciertos momentos el agua no llega a todos los domicilios, tratándose además de unas tuberías con más de cincuenta años de fibrocemento (con el componente amianto, que es de alto riesgo cancerígeno). "Obviando esta problemática y omitiéndome información relevante, desde el ayuntamiento solo se pretende maniobrar para que su incompetencia se convierta en un fallo de VOX", ha comentado Fernández.

Desde VOX recordamos que el hecho de presentar en la DGA una solicitud de proyecto y presupuesto, no exime de la responsabilidad que tiene la corporación municipal del PSOE de Bullas de solucionar el problema del cual tiene plena responsabilidad y donde la DGA no es competente: "Lo único que consiguen es confundir a la población haciéndoles creer que las competencias las tiene la DGA, cuando no es así", concluye el alcalde pedáneo.



El Ayuntamiento de Bullas contesta a las acusaciones de mentir a los vecinos de La Copa

El Concejal de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Bullas, Juan Valera, ante la nota emitida por el vecino de la pedanía de La Copa, José Juan Fernández, acusando a la Alcaldesa María Dolores Muñoz y a este Concejal, de mentir a los vecinos sobre el requerimiento emitido a la Dirección General del Agua para dotar de una mejora en la red de abastecimiento de agua, ha puesto a disposición de la ciudadanía el acuse de recibo de la documentación remitida a la Dirección General del Agua con fecha del 29-10-2020.

Valera declara que "no entra a debate con personas que buscan dominar ciertas técnicas de manipulación y que las usan para confundir a la población. Está claro que siguen un patrón determinado por dirigentes que lo están manipulando tergiversando la realidad, confundiendo a las personas y creando discusiones y malentendidos ajenos".