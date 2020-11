Más de un millón de euros en balnearios nuevos para el Mar Menor

La instalación de los cinco balnearios en el Mar Menor ha comenzado este lunes, 23 de noviembre, con la presentación de uno de ellos en Los Urrutias, que se está colocando concretamente en el tramo de playa que hay en la plaza de las Américas. Está previsto que todos queden terminados para febrero de 2021, cuentan con una inversión de 1.200.000 euros y se instalarán también en las zonas de Punta Brava y Estrella de Mar.

Estas plataformas cumplen con tres objetivos como son "mejorar el acceso al baño en las playas donde hay presencia de lodo, facilitar el acceso con movilidad reducida, de personas mayores y con discapacidad, y ofrecer una infraestructura que suponga un atractivo turístico para la zona en estos momentos tan complicados", ha explicado Noelia Arroyo, que ha puntualizado que "se trata de una reivindicación de los representantes vecinales de Los Urrutias, El Carmolí, Punta Brava, Estrella de Mar y Los Nietos",

Además, la vicealcaldesa ha recordado que el próximo verano el Mar Menor, además de contar con los cinco balnearios, tendrá también cinco pasaraleas que instalará el Ayuntamiento de Cartagena, por lo que habrá un total de 10 puntos de acceso al baño, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La directora general del Mar Menor, Miriam Pérez, ha señalado que "volvemos a los valores culturales, turísticos y paisajísticos. Además, el comité de asesoramiento científico avala estas actuaciones, pues sirven para fijar microorganismos filtradores que mejoran la calidad del agua, consiguiendo así la recuperación ecológica del baño en estas playas del Mar Menor".



RETIRADA DE LODOS

La vicealcaldesa de Cartagena y la directora general han recordado que tanto las pasarelas provisionales como los balnearios no son soluciones definitivas, pero se están realizando para facilitar el baño hasta que no se proceda a la retirada de fangos y secos, cuya actuación es competencia del Ministerio de Transición Ecológica.

Desde el Ayuntamiento se va a remitir un documento al ministerio describiendo las actuaciones que, a criterio de los técnicos municipales, es necesario realizar frente a nuestras playas para evitar los problemas de seguridad y calidad del baño originados por la presencia de secos y la aparición de fangos.

"En menos de un año hemos escuchado a la ministra comprometerse a abordar la extracción de secos y fangos y a su secretario de Estado decir que eso no es de su competencia. Queremos que el ministerio se pronuncie directamente sobre la acciones concretas que hay que abordar para saber qué puede hacer el Ayuntamiento", ha indicado Noelia Arroyo.

La representante de la Asociación Vecinal de Los Urrutias, Elena Lledó, también ha hecho un llamamiento al Gobierno Central para pedir que asuma sus competencias: "me han dado la espalda pero no me voy a cansar de reclamar lo que le pertenece a Los Urrutias, sabemos que la retirada de fangos y lodos es competencia de ellos, al igual que las obras del paseo marítimo, que incluye la recogida de aguas pluviales".