IU-Verdes Lorca da por roto el pacto de investidura con Mateos en Lorca

Los militantes de Izquierda Unida-Verdes Lorca han decidido hoy, por aclamación, en una asamblea extraordinaria, "dar por roto" el acuerdo programático por el que los dos concejales de esta formación hicieron posible la investidura como alcalde de Diego José Mateos (PSOE) en junio de 2019.

Las bases de IU-Verdes han considerado "absurdo" esforzarse por mantener un pacto que el primer edil ha incumplido "flagrantemente" desde el minuto uno tras conseguir, "con artimañas y mentiras", sentarse en el sillón de la alcaldía. De hecho, la relación política entre Mateos y los concejales de IU es "prácticamente inexistente", porque ha preferido tejer alianzas con los partidos de la derecha y la ultraderecha en Lorca.

Mateos también se ha negado a dar participación en el gobierno municipal a IU, tal y como se había comprometido verbalmente horas antes de su investidura. Al respecto, los concejales de este partido, Pedro Sosa y Gloria Martín, han explicado a sus compañeros los pormenores de las negociaciones llevadas a cabo durante el pasado mes de julio y en las que el alcalde llegó a anunciarles las delegaciones de las que se harían responsables. "Todo fue una pantomima porque jamás tuvo intención de hacer nada que le obligase a que en Lorca se practique una verdadera política de izquierdas", aseguraron.

La "línea roja" que ha colmado la paciencia de las bases de IU es que Mateos haya pactado la política fiscal del Ayuntamiento con VOX, sin haberse reunido siquiera con Sosa y Martín. "Nuestro apoyo a su investidura no era para que acordase con la ultraderecha las principales herramientas de gestión municipal", han dicho Sosa y Martín, que han calificado la estrategia de Mateos de "provocación" y "traición" a la clase trabajadora y a los colectivos sociales que prometió defender, e incluso a la memoria histórica de su propio partido.

La militancia de la formación de izquierdas ha descartado la presentación de una moción de censura que, en todo caso, no depende de la única voluntad de IU y que, para prosperar, debería contar forzosamente con la participación de los concejales de VOX. "Nosotros, como organización, no vamos a facilitar la entrada de las políticas de extrema derecha en el Gobierno de Lorca", un paso que sí ha dado Mateos, quien ya estaría negociando la aprobación de los próximos presupuestos con los concejales de la formación de Santiago Abascal.

También por aclamación, las bases de Izquierda Unida-Verdes Lorca han aprobado no volver a dar el apoyo al PSOE en una futura votación de investidura si su candidato es Diego José Mateos. "No es un hombre de palabra y ha demostrado no tener el más mínimo respeto por el electorado de izquierdas ni por la memoria de quienes se dejaron la piel trabajando por una Lorca progresista". "No vamos a consentir más muestras de cinismo e hipocresía del todavía alcalde", aseguraron.

La militancia de IU también ha acordado que sus órganos de dirección locales y regionales soliciten explicaciones a los secretarios generales del PSOE y del PSRM, Pedro Sánchez y Diego Conesa respectivamente, por la "deriva ideológica" de su alcalde, quien se ha servido de los votos de IU para gobernar con el único concejal de C's, el liberal Francisco Morales, y "ahora se ha echado en los brazos de la ultraderecha". "Por menos, en el PSOE se ha expedientado a otros alcaldes", han dicho los ediles de IU, quienes alertaron que la credibilidad de Conesa, que aspira a presidir el Gobierno de la Región de Murcia, queda "en entredicho" sin consiente que uno de sus alcaldes haga concesiones al partido ultraderechista VOX, en detrimento de las políticas sociales del PSOE.

Por último, Sosa y Martín, quienes fueron ovacionados por sus compañeros de partido, han dicho sentirse liberados "de cualquier compromiso con Mateos" y han anunciado que el resto del mandato seguirán en su línea de hacer una oposición "firme" y "constructiva" en beneficio de la ciudadanía lorquina. En ese sentido, aseguraron que aprovecharán la situación de minoría del gobierno de Mateos para llevar "la voz de los vecinos, de los trabajadores y de los colectivos sociales al Ayuntamiento, peleando cada moción y cada enmienda para que en el municipio se practique la justicia social".