Las terrazas abren en Águilas al cien por cien de ocupación

La hostelería en Águilas ha abierto sus terrazas al cien por cien de ocupación, con una gran acogida entre hosteleros y clientes, puesto que los distintos restaurantes que ha visitado esta redacción tienen completa la reservas para el fin de semana.

"Hay que darle las gracias a la clientela por volver. Los domingos descansamos, pero este vamos a abrir y témenos completo todo el fin de semana", comentaba Luis, camarero del Restaurante La Veleta. Algo en lo que coincidía Pedro Pastrana, encargado del Restaurante Oriente: "La clientela ha comenzado a hacer reservas, vamos a ver el tiempo que nos dejan funcionar así".

Lo mismo sucede en la agenda del restaurante El Tiburón, donde las previsiones son muy optimistas, un restaurante que sufrió varios caso de covid en sus trabajadores. "Nosotros tuvimos ese percance, fue ajeno a nosotros, cerramos el local bajo nuestra responsabilidad y no volvimos a abrir hasta que no tuvieron todo el mundo las pruebas hechas y el restaurante seguro", comentaba a La Opinión Carlos Rodríguez, gerente del restaurante El Tiburón. Recuerda que estos catorce días cerrados ha afectado económicamente pero que "los clientes tienen ganas de bar y los bares de clientes", un establecimiento que antes de este cierre "éramos once trabajadores y ahora somos cinco".

Sin embargo, en el restaurante La Veleta, su gerente, Miguel Vallecillos, aseguraba que "somos nueve personas trabajando, hemos sido valientes y hemos regresado los nueve". También han regresado todos los trabajadores de la cafetería La Ibense, según nos indicaba su gerente Enrique Giner: "Antes teníamos dos trabajadores en ERTE, pero hemos abierto con los cinco trabajadores".

En el tejido hostelero aguileño ha sido "muchísima gente la que sea quedado en ERTES porque no todos podemos seguir trabajando como queríamos, hay establecimientos que no tiene terrazas, o el tamaño de las terrazas, cada uno dependiendo de sus necesidades, pero esto va a ser también un poco a ver qué sucede, los establecimientos que no funcionen, ¿qué hacen? Son dudas que tenemos los hosteleros" ha manifestado Vicente Sánchez, presidente de Hosteaguilas a esta redacción.

Enrique Giner, de la Cafetería La Ibense, pide que "la gente sea responsable. Responsabilidad que recae en el cliente y en nosotros, que somos sus policías, que los vigilamos para que lleven la mascarilla puesta cuando no estén consumiendo, si fuman; desinfectar las mesas y las sillas ya lo hacemos nosotros".

Un regreso de la hostelería lleno de ilusión: "Abrimos con mucha ilusión, hemos cerrado dos veces ya, a ver si aguantamos hasta Navidad abiertos" señala Enrique. El presidente de Hosteaguilas añade que el regreso de la hostelería "supone empezar bajo cero porque han sido muchísimas las pérdidas que hemos tenido, pero va a ser una iniciativa muy grande que todos la estamos acogiendo muy bien, queremos trabajar y queremos trabajar bien, nosotros estamos tomando todas las medidas y vamos a incidir sobre nuestros clientes para que se protejan y que nos protejamos, pero económicamente lo necesitamos ya como una inyección sanguínea".

En Águilas hay un 20 por ciento de establecimientos hosteleros que no tienen terraza, otros la han ampliado con permiso del Ayuntamiento, como el Restaurante La Veleta. "El Ayuntamiento nos ha facilitado ampliar un poco la terraza, con diez mesas, puesto que el salón no lo podemos utilizar, por lo menos para poder vivir" señala Miguel Vallecillos.

Desde el viernes se están realizando controles en los accesos a la ciudad de Águilas y a pedanías del municipio como la costera Calabardina, llegando a realizar hasta ayer unas 40 denuncias.