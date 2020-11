Los rastreadores locales facilitan la realización de pruebas selectivas en Caravaca

La estrategia puesta en marcha en la última semana ha sido evaluada en el Comité de Seguimiento del COVID-19

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz colabora estrechamente con todos sus medios con la Consejería de Salud de la Región de Murcia para frenar la tendencia de las últimas semanas en cuanto al aumento exponencial de casos afectados por COVID-19 en el municipio. "Y lo hace con medidas que atienden a criterios sanitarios y que han ofrecido buenos resultados en otras comunidades autónomas o en otros núcleos de población de nuestra Región, pasando previamente por el Comité Local de Seguimiento del Covid-19, que convocamos de forma semanal o quincenal", tal y como ha señalado el alcalde, tras la reunión del mismo, acompañado por la gerente del Área IV de Salud, Mercedes Barba.

"En las últimas semanas trabajamos en una estrategia planificada que se sustenta en dos pilares básicos", ha informado el alcalde, José Francisco García, que se ha referido, por una parte, al trabajo del equipo de rastreadores locales, formado por más de una veintena de trabajadores municipales, lo que facilita y permite la realización de cribados o pruebas selectivas a determinados sectores de población, en los que se detecte de una forma más precoz brotes o una mayor incidencia del virus. Por otra, parte ha dicho que esto debe ir acompañado de una plena concienciación ciudadana en el respeto a las normas y recomendaciones, "algo en lo que aún debemos mejorar porque nuestro comportamiento de hoy es determinante para el futuro de mañana".

"Con el trabajo de los rastreadores y los cribados selectivos o pruebas a determinados sectores sociales o profesionales en los que se detecte incidencia y con la responsabilidad de la ciudadanía, esperamos que los datos mejoren de forma considerable", ha indicado, añadiendo que "este es el modelo que están siguiendo los países europeos que llevan, por mucho, la delantera a España; por el que apostó la comunidades como la Valenciana y el que, a modo de ejemplo localista y a pequeña escala, consiguió que Archivel bajara la incidencia prácticamente a cero en dos semanas tras retroceder a la fase uno. Casos de éxito que también se están dando resultados en municipios de nuestra Región".

El alcalde ha subrayado que la realización de pruebas generalizadas a los más de 26.000 habitantes no tiene eficacia - según han expuesto las propias autoridades sanitarias en el Comité de hoy- y que supone un derroche de recursos humanos y de dinero público sin resultado alguno para control de la pandemia, así lo aseveran los expertos epidemiológicos, quienes alertan que esto además conduce a un relajamiento de la población. "Una prueba masiva no es más que una foto fija de un momento efímero, que no tiene utilidad porque mañana ya cambia para el análisis sanitario y, además, pueden conducir un relajamiento de la población", ha declarado.

"Solo las medidas específicas pueden frenar los brotes y, en el hipotético caso de que estas no ofrecieran resultados la opción sería la medida drástica y dolorosa de un nuevo confinamiento domiciliario, pero esto es competencia exclusiva del Gobierno de España", ha puntualizado el regidor caravaqueño.

Estas declaraciones las ha efectuado tras la celebración del Comité Local de Seguimiento del COVID-19, en el que se han dado cita autoridades sanitarias del Área IV de Salud, mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, responsables de las concejalías implicadas en las medidas municipales de la crisis sanitaria y portavoces de grupos políticos municipales.

Igualmente también se ha referido al trabajo en materia de seguridad ciudadana y a la labor de la Policía Local, que durante la semana pasada formalizó cerca de 60 sanciones por diversos incumplimientos relacionados con el estado de alarma. Además de estos controles, los agentes realizan seguimiento de pacientes en los que se detecta incumplimiento de cuarentena en coordinación con el Área IV de Salud, vigilancia a pie y en patrulla para el cumplimiento de las medidas dictadas por los gobiernos regional y nacional, inspecciones en comercios, locales de alimentación, salas de apuesta, etcétera y labores para evitar reuniones en parques y espacios públicos.

José Francisco García ha informado igualmente del reciente acuerdo con el Ayuntamiento de Cehegín, "una nueva medida pionera en la Región en materia de gestión municipal vinculada al control de la pandemia, con los ayuntamientos -como administración más cercana pero también con menos recursos- que quieren dar ejemplo de cercanía y cooperación en una situación de máxima emergencia, agravada, además, por las carencias que estamos sufriendo al verse obligados, por orden del Ministerio de Interior, los agentes de la Guardia Civil de la Comarca del Noroeste a custodiar a los inmigrantes alojados en el antiguo hotel de El Cenajo". Los controles coordinados entre ambos cuerpos ya se han realizado este fin de semana y continuarán en los próximos días.



Datos sanitarios de la pandemia en el municipio

En cuanto a los datos de la pandemia a fecha de hoy, lunes 16 de noviembre, hay 374 casos activos en el municipio, de los cuales 353 son residentes en el casco urbano (con 7 nuevos positivos en la últimas 24 horas) y 21 de las distintas pedanías (con cero casos en las últimas 24 horas). Actualmente, en el Hospital Comarcal del Noroeste hay 24 ingresos, de los cuales 14 son de Caravaca de la Cruz.

"El pico máximo de la pandemia se alcanzó el pasado 10 de noviembre y apreciamos que la tendencia va bajando, aunque esto no significa en modo alguno que no relajemos porque la situación sigue siendo preocupante", ha destacado la gerente del Área IV de Salud, Mercedes Barba.

El alcalde se ha sumando a sus palabras, asegurando que "nos queda un camino por delante que solo se puede andar si lo hacemos todos juntos. La labor de rastreo, los cribados selectivos a sectores de población y la responsabilidad social nos pueden conducir en los próximos días a tener mejores noticias"

La gerente del Área IV de Salud también ha hecho referencia a la publicación realizada en base a un comentario anónimo y distorsionado de una supuesta trabajadora externa de la residencia, cuya identidad se desconoce. En este sentido, ha dicho que la prioridad ahora es "la correcta asistencia sanitaria a los usuarios de la residencia y al conjunto de la población y para ello, se ha desplegado un dispositivo modélico y sin precedentes, con contratación de medios humanos, personal del hospital y de la propia residencia e incluso facultativos voluntarios".

En la residencia, actualmente trabajan 9 médicos de distintas especialidades, 1 supervisora de área, 1 supervisora de unidad, 1 enfermera experta en residencias, 15 enfermeras y 30 auxiliares de enfermería. Más 30 trabajadores de la residencia, más empresa de limpieza y desinfección que pone el Servicio Murciano de Salud.

José Francisco García ha mostrado su apoyo y ánimo a los 135 residentes y religiosas de este centro privado, ahora medicalizado por el Servicio Murciano de Salud, y ha expresado su más profundo agradecimiento a todos los profesionales "que se están dejando la piel en ello".



El grupo Municipal Socialista solicita un cribado masivo de PCR para conocer el nivel real de contagios en Caravaca de la Cruz

Ante las declaraciones realizadas por un trabajador de la Residencia de Ancianos de Caravaca de la Cruz y debido a la preocupación del pueblo de Caravaca ante las circunstancias que atraviesa este centro, la diputada socialista Consa Muñoz ha pedido total transparencia en cuanto a la situación en la que actualmente se encuentra la residencia de ancianos.

Consa Martínez relató que es preciso que se den informes y explicaciones desde las instituciones para conocer la realidad de la Residencia de Ancianos de Caravaca de la Cruz, ya que se ha creado una alarma social ante las declaraciones en un medio de comunicación por parte de un trabajador del mencionado centro.

"Exigimos al Gobierno Regional de López Miras, esfuerzos y medios para poder revertir la situación en la que se encuentra ahora mismo la ciudad de Caravaca de la Cruz" resaltó la diputada socialista Consa Martínez, quien dijo que Caravaca de la Cruz se encontraba a la cabeza a nivel regional en cuanto a contagios por coronavirus y es preciso dar solución a esta lamentable situación que está atravesando el municipio de Caravaca de la Cruz.

Por su parte, el portavoz y secretario general Pepe Moreno, dijo alegrarse de que se haya habilitado al personal de la Concejalía de Deportes como rastreadores, pero lamentó que esta medida haya llegado tarde, ya que en este sentido el gobierno regional no ha actuado con total diligencia y ha provocado que hayan más contagios entre la población caravaqueña.

"Necesitamos detectar de manera real el nivel de contagios haciendo un cribado masivo de PCR, por lo que exigimos al gobierno municipal a que inste al gobierno regional a que proceda a realizar esta medida" informó Pepe Moreno, quien expresó que se sentía muy preocupado por las circunstancias que atraviesa actualmente el municipio de Caravaca de la Cruz y en concreto por la situación que se vive en la residencia de ancianos.

El portavoz socialista informó que tanto trabajadores como familiares de los residentes del centro se han puesto en contacto con su grupo municipal para pedirles ayuda. Por lo que el Grupo Municipal ha solicitado al gobierno regional y por ende al gobierno local que se refuerce este centro en cuanto a personal se refiere. A su vez, Pepe Moreno ha agradecido el trabajado de todos los sanitarios que trabajan en la residencia y de todos los voluntarios que hacen una encomiable labor más allá incluso de su deber y responsabilidad.

Para concluir, Pepe Moreno apeló nuevamente a la responsabilidad de la sociedad caravaqueña, a quien les pidió que limitaran al máximo sus contactos sociales y les recordó que es más urgente que nunca cumplir las medidas para frenar la expansión del virus, como es la distancia de seguridad, la utilización de la mascarilla y el lavado de manos.