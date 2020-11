Cehegín registra en el municipio 178 casos activos por la Covid-19

La Alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, y el Primer de Teniente de Alcalde, Jerónimo Moya, han vuelto ha comparecer ante los medios de comunicación para informar, de primera mano, de la situación del municipio en relación a la pandemia de la Covid-19.

La alcaldesa ha comenzado su intervención mostrando sus condolencias "a todos los familiares de aquellos ancianos que han fallecido en estos tiempos de pandemia y a nuestros mayores que nos han dejado en el Hospital de la Real Piedad. Son momentos, ha seguido argumentando, muy duros y quiero transmitir mucha fuerza y ánimo. También desearles una pronta recuperación a todos los que están atravesando esta enfermedad y mi más sincero agradecimiento a todos los que están en primera línea de batalla en esta pandemia, en especial a los trabajadores del Hospital de la Real Piedad por su dedicación en cuerpo y alma en estos momentos tan duros".

"También quiero mostrar mi apoyo a todos los sectores económicos ya que son muchos los que lo están pasando muy mal y en especial el sector de la hostelería".

Alicia del Amor ha especificado que, según el último informe a 15 de noviembre aportado por el AREA IV de Salud, actualmente hay 178 casos en el municipio en seguimiento y 15 nuevos casos en las últimas 24 horas.

La incidencia acumulada es de 820,9 por cada 100000 habitantes en los últimos 7 días.

En cuanto al Hospital de la Real Piedad, ha explicado que "en todo momento he estado muy pendiente y es mi mayor preocupación desde que se dio el primer brote. Esta mañana me ha pasado el último informe el responsable de epidemiología en residencias y la situación es la siguiente":

Nº TOTAL RESIDENTES AL INICIO: (40)

Nº TOTAL ACTUAL DE RESIDENTES:(29)

Nº POSITIVOS ACUMULADOS DESDE EL INICIO(32)

Nº NEGATIVOS : (8)

Nº DE POSITIVOS ACTUALES (21)

Nº INGRESADOS (2) EN EL HOSPITAL DE CARAVACA Y VIRGEN DE LA CARIDAD.

Nº DE RESIDENTES CON OXIGENOTERAPIA (7).

Nº DE FALLECIDOS COVID: 9 ( 4 EN RESIDENCIA Y 5 EN EL HOSPITAL VIRGEN DE LA CARIDAD.

TRABAJADORES ACTUALMENTE (12) POSITIVOS.

En cuanto a la situación de los pacientes Covid, actualmente se ha comunicado que hay 2 muy graves, otros 2 estables dentro de la gravedad y el resto estables con clínica moderada leve.

De otra parte ha explicado que "este centro, el Hospital de la Real Piedad, se ha dotado de 17 enfermeras, 20 auxiliares de enfermería y un médico y por parte del personal de la Real Piedad de 1 enfermera , 4 auxiliares más y la trabajadora social, así como una empresa especializada de limpieza y desinfección puestas por el SMS"

En el área de cuidados medios actualmente no hay ningún caso positivo ni en pacientes ni trabajadores.

"A diario, ha seguido argumentando Alicia del Amor, mantengo contacto con la Autoridades sanitarias, tanto regionales como del Area IV de Salud, y lo que nos transmiten es que la mayoría de los brotes se producen en contactos familiares y reuniones sociales en espacios de ocio".

"Por ello es muy importante salir a lo estrictamente necesario y evitar en todo caso reuniones ya que estamos en el momento más crítico de esta pandemia en nuestro municipio".

"Hay transmisión comunitaria y debemos ser muy conscientes de ello, ya que entonces no sirve para nada el gran esfuerzo que están realizando algunos sectores como el de la hostelería y todas las actuaciones que se están llevando a cabo desde las diferentes administraciones".

Alicia del Amor también ha recordado la labor que se está haciendo desde el Ayuntamiento con intervenciones de desinfección, el cierre de todos los edificios municipales así como todas las actividades que lleva a cabo regularmente el consistorio. También se han intensificado los controles policiales y los ayuntamientos de Caravaca y Cehegín han llegado a un acuerdo entre sí para intercambiarse información y una mesa de coordinación entre las dos jefaturas policiales, así como la realización de controles policiales comunes.

En este punto la alcaldesa ha recordado que "las administraciones locales somos las que menos recursos tenemos y es necesario el apoyo por parte de la Delegación de Gobierno para que se dote de más personal de la Guardia Civil , ya que parte de esta plantilla tienen que cubrir y realizar servicios de vigilancia como sabemos en el pantano del Cenajo".

Ha terminado su intervención agradeciendo "también la gran labor que está realizando la Policía Local. No me cabe ninguna duda de que si todos ponemos de nuestra parte y somos responsables conseguiremos controlar esta curva".

El Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudada, Jerónimo Moya, por su parte, ha explicado que, desde el pasado mes de julio, la Policía Local ha impuesto un total de 156 sanciones. En lo que va del mes de noviembre, con las nuevas restricciones, se han ha contabilizado un total de 49 denuncias, 7 por el incumplimiento de no llevar mascarilla, 16 por desobedecer la prohibición de entrada y salida del municipio de residencia sin causa justiciada, 1 por no cumplir la orden de cierre en establecimientos de hostelería, 1 por ocupar más del 50% de las plazas en transportes privados, 12 por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y otras 12 por permanencia de grupos de personas en espacios de uso público superando el número máximo de 6 personas, no siendo convivientes.

El edil, también ha manifestado su agradecimiento a la Policía Local y Protección Civil de la localidad por su gran labor, y ha demandado también mayor presencia policial desde el Ministerio y la Delegación del Gobierno, como viene reclamando el presidente de la Comunidad dada la situación tan delicada que atraviesa la comarca del noroeste.

Jerónimo Moya ha concluido su intervención insistiendo en "la responsabilidad individual, el autoconfinamiento, el no salir a la calle y hacerlo solamente para lo imprescindible, puesto que la situación es realmente complicada".