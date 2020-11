El acusado de violar a su esposa en Las Torres pide salir de prisión porque "ella solo se expresa con monosílabos"

En mayo de este año, un individuo de nacionalidad española era detenido en la localidad de Las Torres de Cotillas acusado de violar a su esposa delante de su hija de 11 meses. Al día siguiente, el Juzgado de Guardia lo mandó a prisión provisional. El sujeto ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Provincial de Murcia en el que pide salir de la cárcel.

Alega el sospechoso que "la declaración de la víctima está rodeada de múltiples contradicciones, es errática, no espontánea y solo se expresa por medio de monosílabos. Y respecto a los elementos que pudieran resultar de corroboración, cabe decir que en el informe médico forense no se recoge que ella hubiera sufrido lesiones físicas en cara, brazos y muñecas como hubiera sido lo propio si como refiere el denunciado la cogió a la fuerza y le tapó la cara, y respecto de los audios aportados no se debe desconocer que son preparados y que sobre ellos no se ha practicado pericial que acredite hora, día, realidad de los mismos".

También argumenta que él carece de antecedentes, que "no concurre riesgo de fuga", ya que "tiene un fuerte arraigo familiar y laboral en España" y "no existe tampoco riesgo de que sean alterados o destruidos los medios de prueba por cuanto la investigación está prácticamente terminada".

El Ministerio Fiscal manifestó que se oponía al recurso de apelación planteado por cuanto sí concurrían suficientes indicios para imputar a este hombre un delito de abuso sexual y otro delito de maltrato psicológico habitual contra su esposa, que por su gravedad y circunstancias hacían necesaria la medida de prisión provisional del investigado, y en especial para evitar la reiteración delictiva, dado que según el informe forense el riesgo existente al respecto era moderado. Explica que la declaración de la víctima sí es persistente y resulta corroborada con el parte médico que objetiva lesiones compatibles con la agresión sexual denunciada, así como con los audios aportados. La víctima presentaba lesiones en la vagina, como confirmó el examen de un profesional del Instituto de Medicina Legal.

En cuanto a los audios, se escucha como supuestamente la víctima le dice a un sujeto, en teoría su esposo, "suéltame por favor, no quiero que me toques, vete de aquí...", y él barrunta "soy tu marido, tenemos una hija, si me dejas, escucha, si lo hacemos, me voy".

La Audiencia ha desestimado el recurso del acusado, que seguirá, por tanto, en prisión.