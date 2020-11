San Javier celebra su Navidad en la web

El Ayuntamiento de San Javier reducirá de manera drástica el gasto en la campaña navideña que se reinventa para no renunciar a la simbología de las fiestas y se traslada a Internet a través de las redes sociales y de un portal web navideño. El concejal de Cultura, David Martínez, anunció ayer una reducción del 75 por ciento en el gasto de iluminación navideña y la decisión de no instalar el Belén de España, en San Javier y el Belén marinero de Santiago de la Ribera, «por cuestiones tanto económicas como sanitarias», que también obligan a reinventar las cabalgatas de Reyes, para evitar aglomeraciones.



Martínez, que estuvo acompañado por los concejales de Hacienda y Comercio, Héctor Verdú; de Fiestas, Isidoro Miñano y de Servicios Públicos, María Dolores Ruiz, explicó que la modificación del programa navideño de San Javier está motivado por la actual situación sanitaria y las consecuencias económicas que de ella se derivan. En este sentido, explicó que los belenes al aire libre podrían poner en riesgo tanto al público en caso de aglomeraciones, como a la Asociación Amigos del Belén y operarios municipales que actualmente se ocupan de otras labores esenciales y que eran los encargados de construir los belenes.



En su lugar se ha decidido instalar, de manera simbólica, dos nacimientos gigantes, uno en la explanada Barnuevo y otro en la Plaza de España. La campaña navideña, adelantada por Martínez, prescinde de actividades grupales, «pero no renuncia a la parte emocional de la Navidad en un municipio que es referente navideño». Los Reyes Magos desembarcarán como siempre, pero sin público, en Santiago de la Ribera, aunque en esta ocasión, su paso por el municipio, se podrá ver en redes sociales, en el Canal 1 Mar Menor-Torre Pacheco y el portal web ´Navidad en San Javier´, donde además habrá un buzón para que los niños envíen sus cartas, que serán contestadas por los Reyes Magos.



El portal web ´Navidad en San Javier´ recogerá todo la información e imágenes de la Navidad en el municipio, incluyendo el pregón navideño y la exposición ´Misterios del Belén de España´, que acogerá el templo de San Francisco Javier con los grupos escultóricos más significativos del Belén de San Javier, restaurados recientemente por el Ayuntamiento.



Habrá concursos como el de tarjetas navideñas dirigidas a los centros escolare, o la decoración navideña de balcones, que se celebra por primera vez y que anima a las familias a llenar de Navidad las calles. Por su parte, la Concejalía de Comercio trabaja también en una campaña navideña para impulsar la economía.