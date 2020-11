La 'fiesta' de Halloween que siembra la polémica en Ceutí

La ´fiesta´ de Halloween celebrada en Ceutí sigue generando polémica y malestar entre parte de los habitantes días después de su realización. El Ayuntamiento de la localidad de la Vega Media decidió celebrar en la tarde del 31 de octubre en la Plaza José Virgili una sesión de cine al aire libre con más de un centenar de vecinos -padres y menores, principalmente- para ver la película La familia Adams.



En dicho espacio público, el acceso estaba delimitado y los asistentes se sentaban en las sillas guardando la debida distancia de seguridad, dependiendo de si eran o no convivientes. A pesar de que en ese momento Ceutí ya se encontraba en fase 1 flexibilizada -todavía sigue-, se decidió llevar a cabo esta actividad «para darle a los menores del municipio un día de diversión, que tan necesaria es», aseguró ayer a LA OPINIÓN el alcalde de la localidad, Juan Felipe Cano, tras las quejas de algunos vecinos, así como del PSOE de Ceutí.



Los socialistas, que en los últimos días han pedido que se realice un cribado a toda la población ceutiense, tacharon esta actividad de «irresponsable», ya que «los datos diarios siguen subiendo entre 10 y 20 positivos nuevos» y hay «un foco en la residencia municipal con dos fallecidos y otro más fuera de ella. «Entrar a la fase 1 no prohibía realizar actos públicos de este tipo de forma controlada.



El recinto principal se valló y se establecieron medidas de seguridad y de aforo», recalcó Cano, quien recordó asimismo que todos los asistentes tuvieron que solicitar de forma previa su inscripción en el Centro Cultural. Cuando se alcanzó el cupo ya no podía entrar más gente», señaló el regidor. «Mentir es fácil y sale gratis, es lo que hace el PSOE de Ceutí», sostuvo el primer edil, que indicó que fuera del perímetro reservado en la plaza para los asistentes había un dispositivo especial de Policía Local que controlaba el cumplimiento de las medidas de seguridad: «Todo se hizo de forma legal, lo que no podemos tampoco es cerrar las puertas a cualquier acto cultural de este tipo», aseveró ayer Cano.