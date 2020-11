Los productores murcianos esperan el fin de los aranceles de EEUU tras la derrota de Trump

La política comercial de Estados Unidos siempre ha sido proteccionista, gobiernen demócratas o republicanos. Un cambio en las relaciones internacionales tras la derrota del hasta ahora presidente Donald Trump es la esperanza a la que se aferran los productores y exportadores murcianos, aunque reconocen que nada cambia de la noche a la mañana. Desde enero a agosto de este año la Región de Murcia exportó a Estados Unidos productos por valor de 302,3 millones de euros, 36,7 millones más que en el mismo periodo del año pasado. Pese a este aumento, productos como el queso murciano perdió el 50% de sus exportaciones a EEUU, es decir, dejó de facturar cuatro millones de euros en seis meses, según datos de la Dirección Territorial de Comercio-ICEX.

Tras la subida de hasta un 25% de los aranceles a finales del pasado año a productos europeos que se exportan a Estados Unidos, productores del queso murciano o del vino temieron un desplome de sus ventas ante la imposibilidad de hacer frente a la nueva política proteccionista que marcaba Donald Trump. El plan B de muchos exportadores era reforzar el comercio europeo, nacional o mirar hacia otros continentes como Asia. La llegada del demócrata Joe Biden al poder a partir del próximo mes de enero desahoga un poco, y de momento, al sector primaria murciano.

«El camino que debemos coger ahora es el de la negociación con la nueva administración de Joe Biden», señala Adolfo Falagán, presidente del Consejo Regulador de las D.O.P. Queso de Murcia y Queso de Murcia al Vino, como paso previo a lograr una eliminación completa de los aranceles. «En principio creemos que puede cambiar el panorama», señala Antonio Moreno, presidente de la Asociación Interprofesional de Limón y el Pomelo (Ailimpo). Entre los productores de cítricos preocupa más que se desbloquee la política arancelaria de EEUU y se retomen negociaciones bilaterales de cara a encontrar en América, tanto en suelo estadounidense como canadiense, un futuro mercado donde exportar.

Ante todo este nuevo escenario, los productores están pendientes de qué ocurrirá con la batalla entre Estados Unidos y Europa por las compañías aeronáuticas. Este lunes la Unión Europea aprobó imponer unos aranceles de hasta 4.000 millones de dólares a las importaciones de Estados Unidos como respuesta a las ayudas 'ilegales' que la administración Trump concedió a la empresa Boeing, fabricante de aviones. El republicano impuso a su vez unos aranceles de 7.500 millones de dólares a productos europeos por las ayudas que recibió la compaña Airbus el pasado año.

Los productores murcianos esperan que este conflicto "quede en tablas" y se retomen las negociaciones bilaterales para eliminar las políticas arancelarias. La Región exportó en todo el año pasado productos por valor de 429 millones de euros. Solo en frutas y hortalizas, ya sean frescas, en conserva, para zumo o caldo, entre otro tipo de elaboraciones, la Región obtuvo 40 millones de euros en 2019 de las ventas que realizó a Estados Unidos. Otro caso flagrante es la pérdida de hasta un 57% en productos como la mermelada o las confituras, donde Murcia dejó de ganar 1,2 millones de los 2 que ganó en 2018.

El secretario de COAG Murcia, Francisco Gil, se muestra escéptico ante el nuevo escenario que se abre. No confía en un cambio rápido de las políticas americanas y pone encima de la mesa el pacto verde que quiere llevar a cabo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para lograr una agricultura sostenible. "Si va a exigir a los productores que se logre una agricultura sostenible, tendría que exigir a los países importadores a Europa que cumplan las mismas reglas, y ahora mismo eso no está ocurriendo". En opinión de Gil, Bruselas le ha lanzado un órdago a EEUU y no está muy convencido de que América aumente sus requisitos de calidad alimentaria y en la producción de los productos que exporta a Europa.

El queso, el vino, el aceite o aceitunas son los productos que más afectados se han visto por la subido el pasado año de los aranceles hasta un 25%. Estados Unidos es uno de los principales mercados de exportación de los vinos de la DOP Jumilla, junto a Reino Unido, China y Alemania. Veinte bodegas jumillanas exportan a Estados Unidos y, con la derrota de Trump esperan que se eliminen por completo los aranceles.

En los últimos cinco años, las exportaciones a Estados Unidos han tenido una tendencia positiva, con un incremento de casi el 30% desde 2015, según datos del consejo regulador de la DOP de Jumilla. "En la última campaña (agosto 2020-julio 2021), se exportaron 3,2 millones de botellas DOP Jumilla a EEUU, un 20% más que en la campaña anterior, a pesar de haber entrado en vigor, desde octubre 2019, el incremento del 25% de los aranceles a vinos españoles hasta 14 grados y en envases inferiores a 2 litros", explica a esta redacción Silvano García, presidente de la DOP Jumilla. "El conflicto con las aerolíneas puede neutralizar los aranceles con la nueva presidencia. Tanto con esta situación como con el cambio de administración, estamos esperanzados".