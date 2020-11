Pedro Sosa: "La alianza entre PSOE y Vox tendrá consecuencias"

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Pedro Sosa, ha mostrado su descontento tras el acuerdo entre el Gobierno local y Vox para sacar adelante la modificación de las Ordenanzas Fiscales para el próximo ejercicio. Sosa se muestra tajante y advierte que «las extrañas alianzas que se vieron en el Pleno municipal del pasado jueves con Vox apoyando la modificación de Ordenanzas Fiscales propuestas por el Partido Socialista (PSOE) y Ciudadanos traerán cola y provocarán las consecuencias que decidan los militantes de Izquierda Unida-Verdes».



El edil explica que serán llamados en breve «para realizar balance del acuerdo de investidura que se firmó con el Partido Socialista» para hacer alcalde de la ciudad del sol a Diego José Mateos. Dicho acuerdo, en opinión del portavoz municipal de Izquierda Unida-Verdes, «ha sido dinamitado por el alcalde de Lorca al haber llegado a acuerdos inconfesables con la extrema derecha de VOX para sustraerse así del cumplimiento de lo pactado con Izquierda Unida-Verdes».



Reconoce también que «las relaciones entre PSOE e Izquierda Unida llevan tiempo marcada por la distancia». Sosa sostiene que el alcalde y sus concejales no solo no cumplen con el contenido del acuerdo de investidura en todas sus materias, sino que en las más importantes de ellas caminan en sentido contrario a lo plasmado por escrito en ese acuerdo».



Asimismo, Sosa considera que «si hay un asunto que con toda nitidez y claridad separa a la derecha de la izquierda, es sin duda, la política fiscal y tributaria», añadiendo que «el hecho de que el PSOE de Lorca haya aprobado la modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2021 con el apoyo de Ciudadanos con el que gobierna y de la extrema derecha de Vox, incumpliendo de modo palmario sus acuerdos con nosotros en este ámbito, es una línea roja que Diego José Mateos no debería haber cruzado».