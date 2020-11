Los escolares de toda España conocerán 'Lorca On Streaming' durante este curso

Aun que no se pueda visitar la Ciudad del Sol de verdad, sí se puede de forma virtual. La concejalía de Turismo acerca Lorca a todos los centros docentes de toda España de manera digital y comienza a comercializar el producto ´Lorca On Streaming´, apuntan fuentes municipales. A través de visitas virtuales en directo, los guías de Turismo de Lorca harán posible que los escolares de toda España conozcan el municipio, el patrimonio y los monumentos de Lorca. El proyecto ´Lorca On Streaming´ también entra en una nueva fase donde se comercializará a visitantes interesados de cualquier lugar del mundo. Es así nte la imposibilidad de desplazarse físicamente por la situación derivada de la pandemia. El vicealcalde y concejal de Turismo, Francisco Morales, dijo que «ya durante el final del curso escolar anterior y gracias a la colaboración de algunos centros escolares de la Región, se realizaron en junio visitas piloto para probar esta nueva experiencia online destinada a la comunidad escolar y tuvo gran aceptación por parte de profesores y alumnos». Las visitas se realizarán a través de la plataforma online que utilice cada centro escolar y consistirá en un recorrido guiado en directo por un profesional tanto en los exteriores y en los interiores de los distintos edificios del Castillo de Lorca, como torres o aljibes, o de la ciudad, en función de la edad de los escolares y los lugares que incluya el producto elegido. La duración de la visita es de aproximadamente 45 minutos o una hora, con un precio a partir de 3 euros, y se pueden contratar también en inglés. Morales manifestó que «comenzaremos el próximo 15 de noviembre, con la visita al Parque Arqueológico y la Sinagoga, donde el guía dirigirá la visita resaltando los puntos más relevantes y relatando sus curiosidades y secretos». Se realizarán dos visitas semanalmente, que se realizarán los jueves en inglés y los domingos en español, y tendrán una duración que oscilará entre los 30 y los 45 minutos. Los visitantes virtuales podrán reservar su visita en internet donde obtendrán el código de acceso para conectarse en directo a través de Facebook Live de Lorca Taller del Tiempo.