El Hospital de la Real Piedad de Cehegín suma 21 casos por coronavirus

Cehegín registraba ayer 18 nuevos casos y dos fallecimientos.

La directora de Enfermería del Área IV, Mercedes Gómez, confirmaba el brote que se iniciaba en el área sociosanatario de residentes. El brote suma un total de 21 casos (11 residentes que permanecen en el centro, 6 que han sido trasladados hasta el hospital Santa Lucía de Cartagena y cuatro trabajadores). Sobre los trabajadores Gómez ha explicado que "están en diferentes situaciones, unos son contactos estrechos, otros son positivos y otros han sido dados de baja", matizando que "desde que comenzó la pandemia el hospital ha tenido la supervisión del SMS con un equipo formado por dos enfermeras y un médico, que han estado en contacto continuo".

Una vez que se conoció el primer caso, intervino el Corecaas, el grupo de intervención rápida del SMS. "existe una labor de equipo por parte de todos los sectores implicados, puntualizó Gómez.

Por otro lado, ha confirmado que los 44 residentes del segundo sector, de cuidados medios son todos negativos, según las pruebas PCR que se estuvieron realizando durante la jornada de ayer.

Mercedes Gómez también ha solicitado al patronato que instauren la figura de la Supervisora de Enfermería, «siempre es necesaria en una planta de hospitalización, ya que sirve de enlace con los médicos, coordina y en los momentos de pandemia esa figura es imprescindible», ha concretado.

Gómez ha comenzado su intervención agradeciendo a la alcaldesa de Cehegín "el interés mostrado en todo momento por el estado de salud de los residentes del Hospital de la Real Piedad, así como al Patronato la labor que día a día se está realizando".



Residencia de Caravaca

Por otro lado, con respecto a la residencia de Ancianos Desamparados de la Vera Cruz, actualmente hay 46 usuarios y las 3 religiosas del brote detectado el jueves de la pasada semana en la Residencia de Ancianos de la Santísima y Vera Cruz, última cifra provisional, pues son sometidos a batidas periódicas de pruebas PCR y se prevé que se incremente.

Las instalaciones privadas de la Residencia de Ancianos están medicalizadas y dirigidas por el grupo de intervención rápida Corecaas del Servicio Murciano de Salud, en coordinación con la gerencia del Área IV de Salud del Noroeste, que va asumiendo la gestión sanitaria del centro de forma progresiva con la incorporación de personal propio y de los refuerzos contratados.



Situación de Cehegín

Hoy en rueda de prensa han comparecido la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, la Gerente del área IV de Salud de la Región de Murcia, Mercedes Barba, y Mercedes Gómez, Directora de Enfermería de esta institución sanitaria, ante la situación en el municipio con respecto al coronavirus.

Tanto desde el Ayuntamiento como del área IV de Salud, se ha explicado que la localidad vive una situación complicada, un momento en el que de una manera tajante se tiene que reducir al máximo el círculo social y para ello no queda otra que limitar lo máximo posible la movilidad.

Así lo ha explicado Mercedes Barba quien ha comentado que "desde Sanidad estamos muy preocupados por la evolución de la pandemia en el municipio de Cehegín. A día de hoy el Centro de Salud de Cehegín está en Fase Roja, esto quiere decir que tenemos que volcar nuestros mayores esfuerzos a la atención a casos"

"Tenemos 130 casos en Cehegín, y a día de hoy han aparecido 18 nuevos. Cuando damos estos datos son válidos sólo en el momento que los damos porque pueden variar en una hora a más o a menos. Las PCR se van realizando 24 horas al día en el Hospital de La Arrixaca". A esta cifra hay que sumar dos fallecimientos durante el día de ayer.

Además, ha afirmado que "en el Centro de Salud de Cehegín se ha puesto en marcha el antígeno rápido para pacientes con síntomas. En pacientes asintomáticos, tenemos que hacer la prueba PCR en el punto Covid que está ubicado en esta localidad. Además, se ha reforzado el Centro de Salud con una enferma escolar, una enfermera de refuerzo y dos auxiliares de enfermería".

Por último, Mercedes Barba, ha agradecido "el gran esfuerzo del Ayuntamiento de Cehegín, con su alcaldesa a la cabeza, por su predisposición, su interés y por volcar todos sus esfuerzos materiales en apoyo de esta epidemia, y a todos los sanitarios y al equipo de atención primaria de Cehegín".

La alcaldesa de Cehegín, por su parte, ha explicado que "estos datos ofrecidos son francamente alarmantes, son unos datos que asustan y que a mí, y espero que a todos los cehegineros, me preocupan y mucho".

"Esa preocupación viene dada por la simple razón de que para mí lo primero es preservar la vida de todos los cehegineros, tal como he venido diciendo desde que comenzó la pandemia. Me preocupan y mucho esos datos ya que desde el Centro de Salud de Cehegín me vienen comunicando en los últimos días que están desbordados y me aseguran que la situación es muy grave y ,repito, no lo digo yo, lo dicen los profesionales sanitarios de nuestro Centro de Salud, que son los que a diario tienen que convivir con esta crisis sanitaria".

"Ante la situación en la que nos encontramos desde el Ayuntamiento de Cehegín, desde la CARM y desde el Gobierno Central, se ha visto necesario la adopción de medidas ante el crecimiento de los contagios, medidas conocidas por todos, como el cierre de parques, suspensión de actividades deportivas y culturales, el establecimiento del toque de queda, el confinamiento perimetralmente de la Región de Murcia y de los 45 municipios, el cierre doloroso de bares y restaurantes y otras con las que se pretende parar el ascenso de contagios; pero aún así hay personas que se las saltan, a pesar de que con su irresponsabilidad ponen en riesgo al resto de personas".



"Si la situación de crecimiento de casos sigue el ritmo actual, no me temblará elpulso para solicitar a Salud el confinamiento de Cehegín. Si no somos lo suficientemente responsables, se tendrán que adoptar medidas que nadie queremos".

" Estamos a tiempo de evitar la situación del confinamiento domiciliario, pero para ello es necesario cumplir las normas y, además, para que éste no sea obligatorio, pido a todos los cehegineros que se autoconfinen voluntariamente, saliendo de casa lo estrictamente necesario, para trabajar, comprar y otras necesidades urgentes como ir al médico; pero debemos hacer autoconfinamiento voluntario y cuando salgamos realizar el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad. Además, que todas las personas que den positivo en coronavirus, contactos estrechos de positivos, si tienes síntomas compatibles, es fundamental la obediencia, el acatamiento de las cuarentenas y el aislamiento. Si no se cumple esto no seremos capaces de frenar la actual curva y pronto lo vamos a lamentar".

"Quiero del mismo modo hacer un llamamiento a quienes se reúnen en casas de la huerta no siendo convivientes, a quienes quedan en grupos de amigos, a quienes se van de botellón, puesto que tal vez creen que a ellos no les puede afectar el coronavirus. A todos ellos les pido que se lo tomen en serio de una vez por todas, que a ellos puede no afectarles gravemente pero seguro que tienen padres, hermanos, abuelos u otros familiares que si les puede afectar de forma severa e incluso llevarles a un fatal desenlace, por ello pido responsabilidad puesto que parar el coronavirus es cosa de todos".