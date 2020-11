Caravaca emite un Bando para restringir concentraciones en parques y espacios públicos

"El nuevo sacrificio de la hostelería no será efectivo, si las personas no somos responsables y no limitamos durante estos quince días las salidas a lo esencial, evitando las relaciones sociales fuera de nuestro grupo estable", ha señalado el alcalde

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz emite un Bando de la Alcaldía en el que se restringe la presencia de grupos de personas en parques y plazas públicas, pudiendo ser utilizados como zona de paso o tránsito, pero no de reuniones y concentraciones sociales. Esta limitación se mantendrá vigente mientras dure el periodo de cierre temporal de bares y restaurantes decretado por la Administración Regional dentro de las medidas extraordinarias para frenar el avance de la pandemia.

"De nada serviría este nuevo sacrificio de la hostelería -sector al que muestro todo mi apoyo - si las personas continúan concentrándose en espacios públicos, sin mantener distancia de seguridad y siendo, además, lugares donde se pueden producir comportamientos que conllevan un riesgo alto contagio con retirada de mascarilla, como el consumo de alimentos o bebidas. Las medidas restrictivas deben estar acompañadas de un comportamiento social responsable, colaborando y reduciendo las salidas a lo esencial", ha destacado el alcalde, José Francisco García, durante la rueda de prensa ofrecida en el Hospital Comarcal del Noroeste, junto a la gerente del Área IV, Mercedes Barba, acompañados por la concejal de Sanidad, Mónica Sánchez; el director de Gestión, Francisco Giménez, y la directora de Enfermería, Mercedes Gómez.

El alcalde ha pedido la máxima colaboración ciudadana, al tiempo que ha agradecido "al pueblo de Caravaca el esfuerzo, la constancia y la paciencia que requiere esta situación grave y sin precedentes de nuestra historia reciente". En este sentido, García ha añadido que "no se nos puede olvidar que se trata de algo tan importante como salvar vidas, evitar el colapso del sistema sanitario y recudir los contagios para aminorar, al mismo tiempo, el fuerte impacto de la crisis social y económica".

Por su parte, la gerente del Área IV de Salud del Noroeste, Mercedes Barba, ha afirmado que "los datos de evolución de la pandemia demuestran que la edad no es ninguna vacuna contra en coronavirus y que debemos mejorar concienciación y comportamiento. Si lo hacemos bien, al final saldremos de esta bien. Desde el sector sanitario lo pedimos encarecidamente".

Los expertos del Comité de Seguimiento Covid-19 de la Región de Murcia alertaron del posible colapso del sistema sanitario en un plazo de diez días, de continuar con una tendencia cercana a los mil casos diarios y pidieron a los ayuntamientos evitar, en la medida de lo posible, las concentraciones sociales en espacios públicos, motivo por el cual se ha lanza este Bando a la ciudadanía, en el que también se recuerda la obligación de cumplir con la normativa vigente, tanto nacional como regional, para frenar la expansión del coronavirus, con medidas como el cierre perimetral del municipio y la limitación de movimiento de 23:00 a 06:00 horas.



Situación sanitaria y refuerzo medios en Hospital y Centro de Salud

La gerente del Área IV de Salud, Mercedes Barba, ha ofrecido detallada información del dispositivo especial y del protocolo de actuación sanitario que actualmente hay en marcha, con un refuerzo de medios humanos y materiales, entre ellos la incorporación de la figura de la enfermera escolar o la contratación de 15 enfermeras y 30 auxiliares de enfermería, entre otras medidas, que, por el momento, permiten la actividad quirúrgica y tener la zona de medicina interna dedicada al tratamiento y debido aislamiento de los pacientes con COVID-19.

Según los datos estadísticos la mañana de hoy, viernes 6 de noviembre, en el municipio de Caravaca de la Cruz hay 289 afectados y un total de 19 ingresos en el Hospital Comarcal del Noroeste.