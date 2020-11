Papá Noel recibirá a los niños de San Pedro del Pinatar a través de WhatsApp

«Aunque la pandemia haya cambiado nuestra forma de relacionarnos, trabajar, disfrutar del ocio, el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar no quiere resistirse a celebrar la Navidad, aunque este año, será diferente». Así comenzó ayer su intervención el concejal de Festejos, Javier Castejón, que anunció que tanto Papá Noel como los Reyes Magos, se han comprometido a estar más cerca que nunca de las familias, en estas fechas tan entrañables. Las actuales cifras de contagio no permitirán realizar actos multitudinarios ni llevar a cabo muchas de las actividades del programa navideño pero, más allá de eso y para mantener viva la magia de la navidad y la ilusión de los más pequeños, Papá Noel y Los Reyes Magos, se ´colaran´ en los hogares pinatarenses. Así, el próximo 18 de diciembre a las 19.00 horas, a través del perfil de Facebook ´Festejos San Pedro del Pinatar´ y en el Canal1 Mar Menor, Santa Claus llegará a San Pedro del Pinatar y lo hará de forma espectacular, ya que «este año es muy importante mantener viva la esperanza», resaltan desde el Ayuntamiento. Además, Papá Noel hará una videollamada a través de WhatsApp a todos los niños que los soliciten. Las videollamadas se realizarán del 19 al 23 de diciembre previa solicitud al teléfono 607 155 919 o en el email papanoel@sanpedrodelpinatar.es (último día 17 de diciembre) Por su parte, los Reyes Magos no dudaron en confirmar que un año más, llegarán a San Pedro del Pinatar pero, en esta ocasión, este momento tan esperado, será retransmitido por Tv Canal1 Mar Menor Torre Pacheco y por el Facebook ´Festejos San Pedro del Pinatar´ para evitar aglomeraciones; y, además, los Pajes Reales repartirán regalos a domicilio para los niños pinatarenses que lo soliciten previamente hasta el 26 de diciembre, a través del 607 155 919 o en el email reyesmagos@sanpedrodelpinatar.es. El edil de Festejos invitó de esta forma a rescatar el verdadero sentimiento de la Navidad, este año con reuniones familiares más íntimas, con distancia social y otras medidas sanitarias: «Es importante hacer un esfuerzo por impregnarse del espíritu navideño».