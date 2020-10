El Ayuntamiento de Bullas informa de nuevas medidas por el COVID-19

La Alcaldesa de Bullas, María Dolores Muñoz, y los concejales de Sanidad y Seguridad Ciudadana, Paqui Fernández y Alfonso Manuel Guirado, respectivamente, han anunciado las medidas adoptadas por las distintas administraciones para frenar el aumento de los contagios por coronavirus en la localidad.

Bullas, junto con otros municipios de la Región entra en la Fase 1 Flexibilizada que lleva aparejada, básicamente, y a expensas de la publicación del Boletín Oficial de la Región de Murcia, la suspensión del servicio de interior para la hostelería y restauración, permitiendo sólo la actividad en terrazas o exteriores.

La situación del municipio, tal y como ha señalado, la edil de Sanidad ha virado de forma muy rápida pasando del 26 al 511,7% en incidencia de contagio en muy pocos días, según los últimos datos de Murcia Salud.

"Veíamos que la situación se complicaba y por ello nos adelantamos y anunciamos una serie de medidas que entraron en vigor el pasado lunes, 26 de octubre, como el cierre de parques, el paraje de La Rafa, espacios municipales, control de aforo en la Plaza de Abastos, en el camping y el refuerzo en la desinfección de calles" comentó la concejal de Salud. Todas estas medidas estarán en vigor durante 15 días desde su entrada en vigor y en función de cómo evolucione la situación el municipio.

El Concejal de Seguridad Ciudadana ha recordado que, además de estas medidas restrictivas a nivel municipal, también hay que tener en cuenta el toque de queda implantado con el ordenamiento de un nuevo Estado de Alarma, quedando prohibida la movilidad, salvo excepciones, desde las 23.00 horas de la noche hasta las 6.00 horas de la mañana.

La prohibición de comer y beber en espacios públicos cuando no sea posible mantener las distancias de seguridad, la ocupación máxima del 50% en los comercios minoristas, se prohíbe la actividad en el interior de los locales de la hostelería y restauración y sólo se permite la actividad en la terraza y al aire libre. En este sentido, aquellos establecimientos con todos cubiertos no puedes estar completamente cerrados, solo dos paredes como máximo. E igualmente importante, el uso de la mascarilla que será obligatorio en el exterior de estos establecimientos, únicamente se podrá retirar para la ingesta de alimentos o bebidas. Por último, la atención al público en las dependencias municipales se llevará a cabo de forma telefónica y por cita previa.

En el ámbito educativo, el concejal de Seguridad Ciudadana, ha señalado que: "No se nos ha comunicado que vaya haber ningún cambi, por lo que las clases en los centros educativos del municipio continuarán su actividad".

Por su parte, la Alcaldesa ha relatado como fue la reunión entre los 45 alcaldes de los municipios de la Región y como "desgraciadamente un situación controlada se vuelve incontrolada en pocas horas". "Bullas tiene que pasar por la Fase 1 y estabilizar la situación. Estos 15 días deben ser un punto de inflexión y no volver a caer en estos datos. Nos tiene y nos debe servir para ello" ha manifestado.

María Dolores, ha vuelto a reivindicar un mayor número de medios, personal y refuerzos, en el Centro de Salud de Bullas, "siendo conscientes de las limitaciones pero por el bien de la población y de los propios trabajadores se necesitan más medios".

Finalmente, ha vuelto a apelar a la responsabilidad, atendiendo y saliendo solo para lo esencial y con la colaboración de todas las administraciones y por encima de cualquier cosa, con "nuestra responsabilidad personal podremos salir de esto. Nos jugamos mucho, demasiado".