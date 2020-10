Dos arrestados más por agredir sexualmente y extorsionar a jornaleras en Torre Pacheco

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha capturado en el municipio de Torre Pacheco a dos hombres acusados de agredir sexualmente a trabajadoras agrícolas, tal y como informan fuentes cercanas al caso.

Los arrestos se llevaron a cabo en el marco de una investigación iniciada hace tiempo, que el mes pasado se saldaba con la detención de un capataz acusado de cometer al menos una veintena de violaciones a jornaleras sin papeles en el Campo de Cartagena.

De los dos arrestados ahora, que fueron llevados al cuartel que la Benemérita tiene en Torre Pacheco, ha trascendido que son de origen árabe. Ahora serán puestos a disposición judicial, en San Javier, y será el Juzgado de Guardia el que decida su destino.

El Cuerpo tiene indicios de que estos dos individuos, presuntamente, habrían amenazado a las mujeres con denunciarlas por no tener su situación regularizada en España si no cedían a sus deseos.

De hecho, les decían, supuestamente, que, de acudir ellos a la Policía, ellas serían deportadas. Ante estas amenazas, las víctimas, todas con una situación socioeconómica precaria, habrían cedido.

La investigación continúa abierta y no se descarta que se produzcan más arrestos. Los investigadores barajan la posibilidad de que existan más víctimas, que no han denunciado aún, por miedo o por no saber cómo hacerlo. Y es que la mayoría de estas trabajadoras son extranjeras, desconocen el idioma, carecen de recursos económicos y de permiso de trabajo. En la misma operación se investiga un delito contra los derechos de los trabajadores.