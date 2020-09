Molina de Segura ofrece charlas, cursos y talleres gratuitos hasta diciembre

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Molina de Segura pone en marcha los programas 'Toma la red' y 'ECAJ on fire', del Espacio de Creación Artística Joven, con nuevas y muy variadas actividades artísticas para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020. Debido a las medidas de prevención por covid-19, todas estas actividades se realizarán online, de forma gratuita.

La programación ha sido presentada en rueda de prensa, este miércoles, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, por la alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero Mira, y la Concejala de Juventud, Soledad Nortes Navarro.

Puede inscribirse cualquier joven de entre 12 y 30 años, accediendo a la web http://juventud.molinadesegura.es.

La Concejalía de Juventud también ha reabierto las puertas en la Sala de Exposiciones del ECAJ, que puede ser visitada de forma presencial, con control de aforo y siguiendo las medidas higiénicas establecidas, de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.



ACTIVIDADES Y FORMACIÓN ECAJ ON FIRE

- DIÁLOGOS: 3 ARTÍSTAS FEMINISTAS

Fecha: 10 de octubre, de 11.00 a 13.00 h.

Las Behinders Ana Galvañ, Lady Dilema, junto a Miriam García Broken Finger, presentan sus trabajos de novela gráfica, costura y diseño de moda.

- MASTERCLASS PINTURA CARBONCILLO

Fecha: 17 de octubre, de 11.00 a 13.00 h.

El pintor Lucas Brox enseñará a realizar una figura humana en blanco y negro a partir de una imagen fotográfica.

- WORKSHOPS MÚSICA EXPERIMENTAL

Fechas: 20, 21, 27 y 28 de octubre, de 18.00 a 20.00 h.

Saúl Wes tratará la historia y evolución de la música experimental desde sus orígenes.

- WORKSHOPS MONÓLOGOS IMPROVISACIÓN HUMOR

Fechas: 15, 16, 22 y 23 de octubre, de 16.00 a 18.00 h.

Salvador Riquelme trabajará la historia de cómicos, teoría y ejercicios prácticos humorísticos.

- WORKSHOPS INTRODUCCIÓN AL STORY BOARD

Fechas: 21, 23, 28 y 30 de octubre, de 18.00 a 20.00 h.

Joaquín Guirao desgranará los elementos básicos, cómo realizarlo, los errores más comunes, y algunos de los ejemplos más famosos.

- SESIÓN: PENSAMIENTO CRÍTICO PARA TIEMPOS CRÍTICOS

Fecha: 24 de octubre, de 11.00 a 12.30 h.

Laura Maíllo incentivará la práctica del pensamiento crítico sobre el sentido y la significación en las artes performativas contemporáneas.

- CHARLA CON EMPRENDEDORES ARTÍSTICOS: PAPARAJOTE, GOBLINS Y CONEJOS ZOMBIE

Fecha: 26 de octubre, de 17.00 a 18.30 h.

Contarán su experiencia profesional como emprendedores creativos, que tienen su sede en Murcia.

- DIÁLOGO: CREACIÓN LITERARIA DARE TO BE ONE OF US, GIRL

Fecha: 7 de noviembre, de 11.00 a 13.00 h.

Intervienen la periodista Ana Andújar, la profesora de lengua y literatura Amor Costa y la poeta Yolanda Alfaro.

- MASTERCLASS: REBRANDING

Fecha: 14 de noviembre, de 11.00 a 13.00 h.

Rafael Atosío explicará la teoría del Rebranding, la reinvención de una marca y de cómo la imagen afecta al marketing y expansión del producto.

- WORKSHOPS FOTOGRAFÍA CON DISPOSITIVOS MÓVILES

Fechas: 2, 3, 4, 5, 9,10, 11 y 12 de noviembre, de 18.00 a 19.00 h.

Jesús Gómez explicará la puesta a punto de la cámara en un teléfono móvil.

- WORKSHOPS CREACIÓN DE LIBROS DE ARTISTA

Fechas: jueves 19, 20, 26 y 27 de noviembre, de 17.00 a 19.00 h.

Saúl Wes profundizará en la intervención y modos de creación.

- WORKSHOPS HAY QUE REINVENTARSE ARTÍSTICAMENTE

Fechas: 17, 18, 24 y 25 de noviembre, de 18.00 a 20.00 h.

Laura Maíllo, que provocará y describirá las múltiples posibilidades del acto creativo.

- SESIÓN: ¿QUÉ ES ARTE PROTESTA?

Fecha: lunes 23 de noviembre, de 18.00 a 19.30 h.

Las Culpass, artistas diseñadoras de moda y activistas feministas murcianas, realizarán una revisión histórica sobre el arte protesta y hablarán de los referentes que les han ido influyendo en su carrera.

- CHARLA: CUERPO E IDENTIDADES

Fecha: lunes 30 de noviembre, de 18.00 a 19.30 h.

Diego Lobenal, artista performer, tratará los temas de género y sexualidad en el campo artístico.

- DIÁLOGO: TRES FOTÓGRAFAS CON LA CÁMARA ROJA.

Fecha: lunes 7 de diciembre, de 17.00 a 19.00 h.

Silvia de la Cámara Roja, Greta Bungler y Elena Ortiz profundizarán en su formación artística, sus carreras profesionales y el activismo feminista.

- MASTERCLASS: PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

Fecha: martes 1 de diciembre, de 18.00 a 20.00 h.

Belén Conesa, gestora cultural, realizará una charla sobre el artista en el medio artístico y su habilidad para posicionarse en un entorno cada vez más saturado.

- WORKSHOPS ARTE DIGITAL

Fechas: miércoles 2, 9, 16 y 23 de diciembre, de 16.00 a 18.00 h.

Ana Wika, artista digital, profundizará en los conocimientos básicos del Arte Digital, icono de la actualidad.

- WORKSHOPS FOTOGRAFÍA NARRATIVA

Fechas: lunes 7, 10, 14, 17 y 21 de diciembre, de 18.00 a 19.30 h.

Jesús Gómez trabajará técnicas para poder contar con imágenes lo que realmente queremos expresar.

- CREACIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIONES ARTÍSTICAS

Fechas: jueves 3, 4, 10 y 11 de diciembre, de 17.00 a 19.00 h.

Saúl Wes impartirá contenidos y planteamientos para realizar una instalación casera.

- SESIÓN: HISTORIA DEL VIDEO JUEGO

Fechas: lunes 14 de diciembre, de 17.00 a 18.30 h.

Joaquín Guirao realizará una presentación de los inicios de los videojuegos, un repaso al videojuego con múltiples ejemplos y referentes.

- CHARLA CON LA EDITORIAL UNDERGROUND LIBROS DE AUTOENGAÑO

Fecha: sábado 19 de diciembre, de 11.00 a 12.30 h.

Lucía Chapi, librera, explicará su amplia cultura en cómic underground y como artista y empresaria que eligió y apostó por fundar una editorial como salida a autores emergentes.

EXPOSICIONES ECAJ

TRANSFERIR (Lucía Navarro e Irene Martínez): septiembre

COLLAGE (Marta Muñoz): octubre

ALMA NEGRA (Lucas Brox): octubre - noviembre

CREARTE (Modalidad Fotografía): diciembre

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA TOMA LA RED (ONLINE), OCTUBRE DICIEMBRE 2020

Campeonatos online:

1. Campeonato BRAWL STAR (juegos online). 17 octubre. 18.00 h.

2. Campeonato FIFA (juegos online). 24 octubre. 18.00 h.

3. Campeonato FORNITE (juegos online). 31 octubre. 18.00 h.

Inscripciones gratuitas (por orden de inscripción), en la web de juventud.

CURSOS ONLINE:

- Photoshop. 12 horas. 18.00-19.30 h. Lunes y miércoles, del 19 de octubre al 11 de noviembre.

- Instagram, sus secretos. 12 horas. 18.00-19.30 h. Martes y jueves, del 20 de octubre al 12 de noviembre.

- Tik Tok, todo lo que quieres saber. 12 horas. 19.30 a 21 h. Lunes y Mx. Del 19 de octubre al 11 de noviembre.

- Diseño gráfico y 3D. 12 horas. 19.30-21.00 h. Martes y jueves, del 20 de octubre al 12 de noviembre.

- Premiere (audiovisuales). 12 horas. 18-19.30 h. Lunes y miércoles, del 16 de noviembre al 16 de diciembre (8 diciembre, festivo).

- Técnicas de estudio (dos cursos). 4 horas. Sábados, de 10.00 a 14.00 h. 24 de octubre y 12 de diciembre.

Condiciones cursos:

Inscripciones gratuitas

Plazas por orden de inscripción

De los 12 a los 30 años

Más información e inscripciones en la web de juventud: http://juventud.molinadesegura.es/, en la sede la Concejalía de Juventud (en Edificio El Retén, nº 81, 1ª planta), y en el número de teléfono 968 388 801, de la Concejalía de Juventud.