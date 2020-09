32 positivos por coronavirus en una residencia de mayores de Totana

Más de una treintena de personas han resultado contagiadas por coronavirus en la residencia de mayores La Purísima de Totana. En total, 28 residentes y cuatro trabajadores han dado positivo y, aunque varias de estas personas están hospitalizadas, la mayoría no han presentado síntomas, según señala el Ayuntamiento de Totana.

El departamento regional de Salud Pública y el IMAS han tomado el control del geriátrico mediante el establecimiento de los protocolos sanitarios con el fin de minimizar los efectos sobre los usuarios y trabajadores del centro tras el contagio.

El alcalde de la localidad, Juan José Cánovas, ha hecho un llamamiento a la calma y la responsabilidad individual y colectiva con el fin de reducir el número de aplanar la curva de contagios y consolidar esta situación con la experiencia que venimos acarreando de contextos similares. Y es que el municipio de Totana ha vuelto a retroceder este lunes a la fase 1 flexibilizada por la alta tasa de contagios.

Cánovas ha solicitado este lunes al consejero de Salud, Manuel Villegas, y a los responsables del Servicio Murciano de Salud que se suavicen, en la medida de lo posible, las nuevas medidas restrictivas para esta nueva etapa de la Fase 1 flexibilizada antes de su inminente publicación en el BORM, con el fin de no mermar más todavía a los sectores productivos y perjudicar la ya maltrecha economía de Totana a raíz de la actual crisis sociosanitaria.

El primer edil ha solicitado que no se establezcan, como ocurrió en julio y agosto durante la anterior vuelta a la fase 1 flexibilizada, controles policiales fijos en las salidas y entradas al casco urbano, sino que estos sean aleatorios con el fin de garantizar las medidas del confinamiento pero sin perjudicar la movilidad de los trabajadores y no generar molestias a los ciudadanos por motivos justificados.

Además, el regidor ha pedido a la Consejería de Salud el mantenimiento del aforo del 40% en el interior de los establecimientos hosteleros y, por supuesto, la ampliación de las terrazas, tal y como ya ocurrió en la vuelta a la fase 1 flexibilizada a finales del mes de julio; así como el 50% del aforo interior en los comercios.

Juan José Cánovas ha defendido estas medidas propuestas al Gobierno regional visto que se ha demostrado que el 50% de los contagios se producen en el contextos de hogar con la familia y de ocio, el 20% en el ámbito laboral y el 30% de casos en otras situaciones.

Al respecto, ha sostenido que cualquier actividad al aire libre es más segura que en cualquier recinto cerrado; y ha añadido que existe menor riesgo y más garantías estando en las terrazas que organizando reuniones familiares o fiestas en domicilios, que vienen generando más descontrol y son más motivo de descontrol.

El alcalde ha dicho que se ha demostrado que en esta crisis la individualidad no funciona si toda la sociedad no responde con implicación y solidaridad; y ha explicado que "a pesar de todas la resistencias del Gobierno municipal para no regresar a la fase 1, los números de contagios demuestran, duplicando la incidencia acumulada de Madrid y quintuplicando la media de la Región de Murcia, que por duros que parezca este procedimiento es, por el momento, el más adecuado para combatir la pandemia".