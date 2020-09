Desencanto en el PP de Cieza

La convulsa legislatura anterior de los populares ciezanos, que llevó a la guerra total y la disención dentro de su seno, con ediles que renunciaron al partido y se declararon como no adscritos y provocando la creación de una gestora, se ha visto prolongada en el primer año de la actual, debido al «mando férreo y uniforme» de Murcia, que, según fuentes internas del PP de Cieza, «ha provocado que el grupo municipal y el partido local sean unos títeres centralizados en la capital regional».

Las batallas internas «dejaron en la cuneta a numerosas personas y militantes», subrayan las citadas fuentes. De hecho, declaran que «tal es la situación a la que se ha llegado que, realmente, ni existe corriente alguna, ni Nuevas Generaciones, ni proyecto, ni afiliaciones, por no existir ya no tenemos ni siquiera sede». El cierre de la sede «ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los militantes (los que quedan) no saben dónde dirigirse, ni si sus datos confidenciales están bien custodiados como marca la Ley de Protección de Datos».

Asimismo, desde esta línea crítica dentro del partido aseveran que la gestora, que en octubre cumplirá dos años, se está haciendo «eterna con el único objetivo de que Murcia dirija todas las operaciones en Cieza». «Su presidente actual ni siquiera ha podido cubrir los puestos que han ido dejando las distintas dimisiones que se han sucediendo en el interior de la misma tras la renuncia de su primer presidente y el nombramiento del actual. Esperar un congreso para elegir presidente parece, hoy en día, una utopía».

Además, «las propuestas que el grupo municipal lleva a Pleno, aparte de ser escasas, son, en su mayoría, un 'corta y pega' de las directrices que se envían desde Murcia a los municipios de la Región. Por tanto, la autonomía y la democracia no existen en el PP de Cieza, y lo más grave es que tampoco se espera que lleguen», se lamentan fuentes internas del partido.

Este sector crítico del PP, según sus declaraciones, se está viendo «arrinconado» para que, «por desencanto o aburrimiento, todo quede en manos de la cúpula regional».

Según las citadas fuentes internas, el partido local continúa su «travesía por el desierto» después de varios años de guerras, dimisiones y concejales que renunciaron al partido llevándose el acta de edil. De esta forma, se ha conseguido que el partido que logró gobernar 12 años seguidos en Cieza, con mayorías absolutas incluidas, cuente en la actualidad con cuatro concejales en el Ayuntamiento de Cieza de un total de 21.

«La deriva o el rumbo de la nave todavía busca patrón», se lamenta el sector crítico.