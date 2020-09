El Guacho: "Soy consciente de que he dejado a una mujer viuda y a unos niños sin su padre"

Lo ha reconocido todo. El joven de 23 años acusado de matar a un hombre en el Hospital de Molina de Segura que intentaba evitar una agresión a una menor de edad ha confesado ser el autor del crimen. "En ningún momento pensé en quitar la vida de ese hombre, ni siquiera lo conocía", ha declarado este jueves por la mañana Ramón J. M., alias 'El Guacho', en la Ciudad de la Justicia de Murcia.

Los hechos se remontan a mayo de 2017. Ramón J.M. acudió al centro hospitalario portando un cuchillo de 9 centímetros de sierra con la intención de agredir a una chica que había tenido una pelea previamente con su hermana. Cuando la encontró, se abalanzó sobre ella y comenzó el forcejeo en el que intervino Juan Carlos M.P., que se encontraba en la sala de espera del Hospital de Molina mientras operaban a su hijo. "Había consumido droga y estaba muy nervioso, no sabía lo que hacía", ha relatado el acusado.

'El Guacho' asestó tres puñaladas a la víctima, la primera en la pierna, la una segunda en el hombro y la última, la mortal, en pecho. "Se me fue de las manos", mantuvo en la vista R. J. M., quien ha pedido que se le vea como una persona "normal y corriente, con sentimientos", y que nunca antes, sostiene, ha tenido problemas con nadie.

El acusado ha manifestado que espera que algún día la familia de la víctima pueda perdonarle: "Soy consciente de que he dejado a una mujer viuda y a unos niños sin su padre".

Tras apuñalar al hombre, Ramón J. M. intentó de nuevo agredir a la joven que había tenido una disputa con su hermana, momento en el que ésta se defendió con un extintor de incendios. Fue entonces cuando, según el Ministerio Fiscal, acudió el vigilante jurado del centro hospitalario, que consiguió que 'El Guacho' huyera.

Todo el forcejeo ocurrió, según han explicado tanto el Ministerio Fiscal como la Defensa, en cuestión de segundos. "No me di ni cuenta cuando el cuchillo penetró en la carne. Me quedé 'flipado' cuando me contaron los policías que el hombre con el que me había peleado había muerto".



Más de 500.000 euros de indemnización

El Ministerio Fiscal ha pedido penas que suman 19 años de prisión para este individuo. En concreto, ha solicitado doce años de cárcel por homicidio y otros siete por homicidio en grado de tentativa, además de indemnizaciones a la familia de la víctima que superan los 500.000 euros en su conjunto.

Además de los 12 años de prisión por el homicidio de Juan Carlos .M.P., la Fiscalía solicita para el acusado otros siete por homicidio en grado de tentativa contra la joven que intentó agredir y la prohibición de aproximarse a una distancia mínima de 500 metros de su persona, domicilio,lugar de trabajo o lugar de estudios y cualquier otro frecuentado por ella durante 10 años.

Además, pide al acusado y, subsidiariamente, al titular del Hospital de Molina, la empresa de seguridad y la mercantil aseguradora, una indemnización para la viuda de la víctima de 180.000 euros, y de 180.000 y 160.000 euros para los dos hijos de la pareja.