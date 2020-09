Patrullas de paisano peinarán Alcantarilla para vigilar que se cumplen las restricciones contra el coronavirus

La Policía Local de Alcantarilla ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema conocido como 'patrullas lince' por el cual sus agentes patrullarán calles, plazas y jardines del municipio totalmente de paisano con la finalidad de que se cumplan todas las restricciones y obligaciones establecidas para controlar la pandemia del coronavirus.

Se levantarán, por tanto, actas de sanción por no usar la mascarilla o usarla incorrectamente, también por no respetar aforos en lugares públicos y privados, establecimientos y por no cumplir las restricciones a la hora de fumar. "Se perseguirá también con gran rotundidad el consumo de alcohol en la vía pública", especifica la Policía en un comunicado.

Además afirman que sólo en el día de ayer se tramitaron 15 propuestas de sanción.