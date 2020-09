La mitad de la plantilla de la Policía de Las Torres, en cuarentena por un caso

Un total de 16 agentes de la Policía Local de Las Torres de Cotillas se encuentran en cuarentena. El motivo: uno de los municipales ha dado positivo. Se da la circunstancia de que en estos momentos únicamente había 26 personas en plantilla, pues siete agentes se encontraban ya de baja por otros asuntos que no tienen que ver con el coronavirus. Por tanto, al tener que estar aislados en sus domicilios estos 16, únicamente hay diez personas operativas. «No hay pesonal, Las Torres se quedaría sin policías», dicen fuentes cercanas.

El agente infectado comenzó a sentirse mal hace una semana, permaneció en aislamiento desde el pasado miércoles hasta que hace unos días le hicieron las prueba y el resultado positivo se lo dieron ayer por la mañana. Sus compañeros esperan a que les hagan las pruebas esta misma mañana.

El alcalde de Las Torres de Cotillas, Joaquín Vela, corroboró a esta redacción que hay un positivo confirmado y ayer por la tarde se desplazó a las dependencias de la Policía Local, con el fin de decidir qué medidas se tomarían para subsanar la carencias de personal que esto acarrea. La idea del Ayuntamiento es, en primer lugar, que regresen los agentes que se encuentran de vacaciones, que este año se las tomaron de forma escalonada por la situación de excepcionalidad.

«Se ha puesto en conocimiento de la situación a la Dirección General de Salud Pública, y todos los contactos del policía que ha dado positivo están en aisalmiento, a la espera de que se hagan la PCR», señala el alcalde. Independientemente de que el resto den positivo o no, tienen que permanecer 14 días en cuarentena por haber estado en contacto con este Policía. Así pues, el alcalde dice que va a pedir refuerzos: «Esperamos contar con la colaboración de otros Ayuntamientos, a través de sus Policías Locales, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para solucionar este problema», apunta Vela.

En la Policía Local de Molina de Segura, por otro lado, hay ocho agentes aislados porque la esposa de uno de ellos ha dado positivo. El marido de esta mujer y su cuñado, también policía, están en cuarentena, mientras que otros seis efectivos que han estado en contacto con este hombre de momento se han aislado, aunque a ellos no les harán PCR a no ser que el marido de la contagiada también acabe dando positivo. No obstante, no se encuentran de baja, pues no han estado en contacto estrecho con un positivo, sino con el esposo de una persona contagiada.