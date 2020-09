Apuñala a su compañero en un jardín de Ceutí tras pelearse en el autobús

Un varón de 38 años de edad resultó herido este jueves por la noche tras ser apuñalado por otro hombre en un parque de Ceutí.

Los hechos tuvieron lugar en un jardín cercano a un polígono industrial de la localidad. Al lugar se desplazó una ambulancia, cuyos sanitarios atendieron al herido in situ. No precisó ser trasladado a un hospital, porque el corte, afortunadamente, era superficial y no había afectado a ningún órgano vital.

Fuentes cercanas apuntaron que la discusión que acabó en acuchillamiento había comenzado horas antes, en un autobús que trasladaba a víctima y presunto agresor desde un pueblo de Albacete a la Región. Ambos hombres son trabajadores del campo.

Por motivos que no han trascendido, los dos comenzaron una pelea verbal dentro del bus, delante de otros pasajeros. La riña fue subiendo de tono y, al bajarse en Ceutí, uno de ellos sacó un cuchillo que portaba y atacó al otro.

Testigos aseguraron que el agresor, el cual estaría identificado, se había marchado a su domicilio. El asunto se puso en conocimiento del Instituto Armado, cuerpo competente para asumir la investigación, cuyos agentes buscan al atacante, para imputarle un delito de lesiones.