La mitad de la plantilla de la Policía de Las Torres, en cuarentena por un positivo

Un total de 16 agentes de la Policía Local de Las Torres de Cotillas se encuentran en cuarentena. El motivo: uno de los municipales ha dado positivo. Se da la circunstancia de que en estos momentos únicamente había 26 personas en plantilla, pues siete agentes se encontraban ya de baja por otros asuntos que no tienen que ver con el coronavirus.

Por tanto, al tener que estar aislados en sus domicilios estos 16, únicamente hay diez personas operativas. «No hay personal, Las Torres se quedaría sin policías», dicen fuentes cercanas.

El agente infectado comenzó a sentirse mal hace una semana, las pruebas se las hicieron hace unos días y el resultado se lo dieron hoy por la mañana. Sus compañeros esperan que les hagan a ellos las pruebas en breve.

El alcalde de Las Torres de Cotillas, Joaquín Vela, corroboró a esta redacción que hay un positivo confirmado y esta tarde se desplazó a las dependencias de la Policía Local, con el fin de decidir qué medidas se tomarían para subsanar las carencias de personal que esto acarrea.

En la Policía Local de Molina de Segura, por otro lado, hay ocho agentes aislados porque la esposa de uno de ellos ha dado positivo. El marido de esta mujer y su cuñado, también policía, están en cuarentena, mientras que otros seis efectivos que han estado en contacto con este hombre de momento se han aislado, aunque a ellos no les harán PCR a no ser que el marido de la contagiada también acabe dando positivo.

No obstante, no se encuentran de baja, pues no han estado en contacto estrecho con un positivo, sino con el esposo de una persona contagiada.