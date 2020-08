Alvarito de Luna: "Calasparra va a disfrutar de un 'bolo' dinámico que fusiona sentimientos y emociones"

­Calasparra recibe este viernes (Recinfo Ferial, 23.00 horas) a Alvarito de Luna, cantante y compositor que viene de deslumbrar este verano sobre el escenario del Starlite Festival de Marbella. La voz del grupo Sinsinati prepara una puesta en escena adaptada a la nueva situación provocada por el coronavirus, pero repleta de «sentimientos y emoción» para implicar al máximo al público asistente.

En relación a su próxima actuación, ¿qué puede esperar el público de Calasparra de Alvarito de Luna?

Van a ver un 'bolo' dinámico, divertido y animado. Pretendemos mostrar una fusión constante de sentimientos y emoción, me fascina que la gente, dentro de las medidas que tenemos y en función de lo que se pueda, que se impliquen y se sientan partícipes del show y de todo lo que sucede en esa hora y pico en la que estamos sobre el escenario.

Considero que es fundamental que todo el que venga se considere especial con lo que acontece en el espectáculo y que se traslade a las butacas.

Este es un aspecto fundamental en la nueva normalidad. Al estar el público sentado, ¿percibe el artista esa falta de calor impuesta por el coronavirus?

Indudablemente que es raro, es que no ves ni a la gente mover la boca mientras cantan (se ríe). Yo he acostumbrado siempre a hacer un baile bastante guay con el público, algo que ahora no puedo, por lo que he decidido probar con unas palmas, que de momento no contagia ni pone en peligro la salud de nadie.

Es un poquito raro, venimos de meses en los que los conciertos te pedían todo lo que podía dar tu cuerpo, niveles en los que el artista cantaba la última canción entre la gente, en medio de esa 'bulla'. Tenemos que afrontar de la mejor manera las diferentes situaciones que nos plantea la vida, saber enfocarlas y aprovechar este nuevo punto de vista para que nos favorezca a todos.

Es muy importante que la cultura no se detenga, que la gente pueda seguir disfrutando de la música en directo, ya que ha sido demasiado tiempo sin ella. Veníamos de uno o dos años en los que muchos artistas talentosos preparaban nuevos contenidos, y volver a parar sería un gran error. Si debemos acostumbrarnos a esto, lo haremos sin problema, pero todos deseamos que la normalidad real vuelva pronto y que todo sea como era antes.

¿Qué novedades puede esperar su público en el futuro a corto plazo?

Hay canciones muy muy buenas en el disco, todo está cuidado y mimado al detalle, e incluso puede que sorprendamos un poco con alguna colaboración inesperada.

¿Cómo ve entonces, a corto plazo, el futuro de esta industria? ¿Teme al cambio en esta nueva normalidad?

Al final la vida es una, y hay que hacer lo que uno siente y le nace del corazón, sentirse identificado en el proceso. Todo es arriesgado, para empezar, el que vuelvan a mandarnos a casa y quedarnos encerrados. Pero creo que en ese riesgo es donde encontramos la magia de la vida.