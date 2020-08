El PSOE en Caravaca pide estar en el comité de seguimiento de la COVID-19

Ante los nuevos casos de COVID-19 en Caravaca de la Cruz, el Grupo Municipal Socialista, traslada su apoyo a las familias afectadas, directa o indirectamente, y desea que el restablecimiento sea lo más rápido posible y con la menor lesividad.

El Grupo Municipal Socialista, de nuevo hace un llamamiento para que entre todos se respeten y se hagan respetar las normas para proteger a la población de contagios.

Una vez más se ha incidido en la obligatoriedad del uso de las mascarillas, guardar la distancia de seguridad y la higiene, entre otras medidas. Desde la filas socialistas se ha recordado que se deben evitar las concentraciones de personas, para evitar riesgos innecesarios y el poner en peligro, no solo la propia salud, sino la de los demás.

"Probablemente haya una percepción errónea sobre el impacto del COVID 19 en Caravaca de la Cruz, pensando que es irrelevante y esto nos lleve a no estar lo suficientemente vigilantes. Nada más lejos de la realidad. Lamentablemente son muchos los casos ya registrados, a los cuales debemos de sumar aquellos pacientes que se trasladan a otros hospitales de la región y que por tanto no computan en el nuestro, así como las personas que han tenido síntomas y han sido aisladas en sus casas sin traslado al hospital porque sus síntomas no han sido tan severos como otros casos" ha expresado Pepe Moreno, quien ha afirmado que, a todo esto hay que incorporar las personas que están en cuarentena por haber estado en contacto con otras contagiadas.

"No estamos, por tanto, ante un rebrote sino ante el lógico aumento exponencial del contagio una vez acabado el confinamiento y cuando se relajan las precauciones. Quizá por no tener un conocimiento real de la incidencia de la pandemia en nuestra población y pensar que estamos libres de cualquier problema" ha remarcado Pepe Moreno. "Sabemos que es muy difícil, sobre todo para los más jóvenes, no disfrutar del verano tal y como estábamos acostumbrados pero ante tiempos excepcionales, y estos lo son, debemos hacer el esfuerzo que se nos pide.

Seamos pacientes y precavidos. Y sobre todo cumplamos y hagamos cumplir las normas", ha resaltado el portavoz socialista quien para concluir ha lamentado que el alcalde de Caravaca de la Cruz no lo haya invitado a asistir al comité de seguimiento local del COVID-19, tal y como se comprometió en el mes de marzo.Era importante que el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz pusiera a disposición de la Consejería de Educación distintos espacios públicos para que el inicio de curso se desarrolle con normalidad y así se lo hicimos saber en el debate de la moción, pero ha sido tras la presión que han hecho los alcaldes socialistas de la Región de Murcia, cuando el Ayuntamiento se ha puesto manos a la obra.



Educación

La edil socialista Reyes Aznar, ha recordado que en el pasado pleno del mes de julio, el Grupo Municipal Socialista presentó una moción en materia de educación para instar a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma, en quien recaen las competencias directas, a tomar medidas para afrontar la vuelta a las clases en el inicio del curso.

En dicha moción se solicitaba, entre otras cosas, que se contratara un mayor número de profesores para permitir así bajar la ratio de alumnos y alumnas por aula y destinar un mayor presupuesto para la limpieza de las zonas comunes de los centros.

Reyes Aznar, ha recordado que desde el Equipo de Gobierno votaron en contra de los acuerdos reflejados en esta moción. Los niños se enfrentan a una vuelta a las aulas incierta respecto a qué ocurrirá con un tema tan sensible como la conciliación de la vida familiar entre el trabajo de los padres y la asistencia a clases, al plantearse que ciertos días a la semana los alumnos no asistirán a las mismas, debiendo desarrollar el trabajo escolar de forma telemática.

"Hemos comprobado que existe una brecha digital en la comunidad estudiantil y que se debe reparar dicha grieta, ya que no permite que todos los jóvenes puedan acceder por igual a la educación a distancia" ha informado la socialista Reyes Áznar, quien ha incidido también en que se generan numerosas dudas ante las situaciones en las que se han de desdoblar los grupos de estudiantes y sus aulas, por no contar con el número de profesores necesarios para que se impartan materias de forma paralela a una clase que divida a sus alumnos.

Desde el Grupo Municipal Socialista denunciamos públicamente que se ha llegado tarde a la hora de adoptar medidas para el nuevo curso, inmersos en una situación que podría no garantizar la seguridad de profesores y estudiantes.

Reyes Áznar ha informado de que desde el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional se realizó una propuesta de distribución de la partida extraordinaria de 73 millones de euros que el Gobierno central ha destinado para afrontar el COVID-19 en nuestra región, donde se contemplaba la contratación de un mayor número de profesores, lo que hasta el momento no se ha efectuado, así como adquirir dispositivos electrónicos.