Incendian una fábrica de mermelada de Cehegín al ir a robar y no hallar nada

La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga qué pasó en una nave de la localidad de Cehegín, de la que ayer tuvo que ser rescatado su propietario después de que se le pegase fuego, indican fuentes cercanas al caso.

Los hechos ocurrieron en la tarde de ayer, en la nave de una fábrica de mermelada del citado pueblo, ubicada en el Polígono de San Agustín. Al tener conocimiento de que esta nave estaba en llamas, al lugar se movilizaron Bomberos del Consorcio, que sofocaron las llamas, así como agentes de la Policía Local de Cehegín.

De la nave salía una humareda que alarmó a quienes la vieron.

En el interior del habitáculo siniestrado se encontraba un hombre de 56 años de edad, cuya identidad no ha trascendido, aunque sí que se trata de uno de los responsables de la empresa. Esta persona se encontraba herida, pero consciente, y recibió una primera asistencia por parte de testigos, que le echaron agua, para refrescarlo. El hombre, que presentaba lesiones en los ojos, a primera vista presumiblemente por el humo, fue trasladado al centro de salud del municipio, donde fue sometido a un lavado ocular.

En su relato, esta persona explicó que al menos dos asaltantes, a los que no conocía, habían intentado robarle, aunque no llegaron a lograrlo. Siempre según su testimonio, los intrusos se habían introducido en su negocio, donde buscaban cosas de valor que no llegaron a hallar, por lo que optaron por pegar fuego a la empresa y salir huyendo del lugar.

El asunto se puso en conocimiento de la Benemérita, que es el Cuerpo competente para asumir la investigación. Ahora el afectado ha de poner la denuncia que permita a los investigadores ahondar en el caso.