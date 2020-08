Reyerta sangrienta entre dos jóvenes en un portal de Los Alcázares

Dos jóvenes resultaron heridos anoche con cortes tras protagonizar una reyerta en un portal de Los Alcázares, indican fuentes cercanas.

Sobre las once y media de la noche, Emergencias recibía un aviso de que en la calle había un chico con heridas en las mano, al parecer de cuchilladas. Cuando la Policía Local fue al lugar, y se entrevistó con el herido, este explicó que había tenido una pelea con otro joven y él le había cortado. Fue atendido in situ por sanitarios y no necesitó ser ingresado en un hospital.

Sobre la una de la mañana, otro chico se presentaba en dependencias policiales, también con heridas: era el otro participante en la riña. Cuando la Policía fue al escenario de los hechos, un portal, encontró una vidriera rota. Presumiblemente, los cortes que ambos presentaban eran de los cristales y no de un arma blanca. No ha trascendido el motivo de la pelea.

A los jóvenes se les informó de que tendrían que denunciar. No se arrestó a ninguno de ellos.