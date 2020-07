El jurado declara a 'El Paletas' culpable de tres delitos

José T. C. mató de un tiro a su vecino en Alguazas tras una discusión con el hijo de su víctima. Es culpable, ha determinado el jurado popular.

El veredicto se emitía hoy en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia, donde la Audiencia Provincial de Murcia trasladó el juicio al haber más espacio, para que se mantuviese la distancia de seguridad, por coronavirus. Ahora falta saber qué pena le cae al criminal.

En concreto, el joven ha sido declarado culpable de tres delitos, explican fuentes judiciales. Los delitos que le imputaba la Fiscalía: asesinato, tenencia ilícita de armas y daños.

«Yo no sabía que había matado a nadie en ningún momento: lo maté y me fui a Murcia a comprar un gramo de cocaína», explicó el primer día del juicio el chico. «Mi hermano me llamó y me dijo que yo había matado a una persona», contó a la fiscal. Pero no había matado a Leo: había matado a Valerica, un allegado suyo. El padre de Leonard.