Hallan a un hombre herido y sangrando por la cabeza en la puerta de una iglesia de Lorca

Tirado en la puerta principal de una iglesia medieval de la ciudad de Lorca y sangrando por la cabeza. Así encontraban de madrugada a un hombre en la Ciudad del Sol, informan fuentes cercanas al caso.

Pasaban las tres y media de la mañana. El escenario, la iglesia de Santa María, ubicada en el barrio del mismo nombre. Las personas que vieron al hombre llamaron para pedir ayuda, ya que supusieron que había sido víctima de una agresión violenta.

Al lugar se movilizó una ambulancia del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) , cuyos sanitarios atendieron primero in situ al varón, para luego llevarlo al centro de salud. De ahí, una ambulancia no asistencial lo llevó al Rafael Méndez de Lorca, el hospital más cercano, ya que presentaba un traumatismo craneoencefálico y podría presentar lesiones internas cuya gravedad aún no se había manifestado.

Ahora ha de dilucidarse si el herido, que tiene 37 años, sufrió un accidente y se golpeó en la cabeza o si fue atacado por alguien.