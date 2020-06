Un argentino con raíces argentinas lorquinas edita un tango sobre la cuarentena

Pedro Cacho Piña, argentino afincado en la ciudad de Córdoba, con raíces en Lorca, ha aprovechado la cuarentena provocada por la situación de crisis sanitaria para editar un nuevo tango, en esta ocasión haciéndose eco del tiempo que hay que permanecer confinados por el motivo expuesto.

Se trata de 'Un tango para la cuarentena'. Hay que tener en cuenta que, en Argentina, según Cacho Piña, la cuarentena se prolonga ya durante tres meses. El gobierno acaba de añadir un mes más y es posible que se extienda hasta septiembre. Afirma que con este panorama los artistas no pueden hacer nada que no sea a través de las redes sociales y por eso, afirma, "me he atrevido a hacer esta sátira tanguera", explicando que "el argentino tiene mucho humor y en esta etapa tan dura y difícil, el humor salva vidas".

El tango tiene unos cuatro minutos de duración. Lo ha elaborado junto a su compañera Alex Macía y ha sido compuesto con "medios caseros lo que le da un valor agregado ya que se trata de pura imaginación y creatividad y nada de tecnología". Cacho Piña se siente orgulloso de que sus ancestros estén en España, concretamente en Lorca, ciudad que tuvo ocasión de visitar por primera vez en el año 2016.



TANGO AL PAPA FRANCISCO

Pedro Cacho Piña y su compañera Alex Macía son autores del tango dedicado al Papa Francisco que tuvieron ocasión de interpretar ante el Santo Padre, en la Plaza de San Pedro de Roma en el año 2019. Cacho Piña, "lorquino de sangre", como le gusta decir es el autor de la letra y música mientras que Alex Macía se encarga de ponerle voz.

En 2016 después de visitar la ciudad de Lorca se dirigieron hasta Roma donde tuvieron ocasión de presentar ante el Papa Francisco el CD donde iba incluido el tango. El Papa les invitó a interpretarlo en directo pero al no llevar ese día la guitarra encima, se comprometieron a volver de nuevo hasta la Plaza de San Pedro para interpretarlo con todos los honores, hecho que ocurrió en el año 2019.

El título del tango que tanto gustó al Papa Francisco, se titula 'Yo soy uno de ustedes' y en él han participado un centenar de niños y niñas en riesgo de exclusión social de las escuelas rurales de Córdoba. Algunas de las estrofas están interpretadas por estos niños.

Cacho Piña visitó por primera vez Lorca en el año 2016 para conocer sus orígenes y la tierra en la que residen sus familiares, sintiendo a la Región de Murcia y a España como propias, según se desprende de sus palabras.