La 'nueva' Águilas comienza por el centro de la ciudad

Una semana hace de la transformación de forma permante a vías peatonales de las calles Juan Pablo I y Conde de Aranda, dos de las principales arterias del centro de Águilas; siete días en los que ha sido el comentario más debatido por los aguileños. Unos se han mostrado a favor de quitarle espacio a los vehículos en el centro de la ciudad, mientras que otros se han posicionado en contra o no entienden la medida, como Goyi, quien ha indicado a esta Redacción que «me falta información, no sé qué se va a realizar realmente, creo que primero faltan aparcamientos... aún no lo veo».

La designación de estas calles como preferentemente peatonal está dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, enmarcado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Águilas Sostenible y cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a través del programa operativo plurirregional de España 2014-2020, por lo que el municipio costero va a recibir unos seis millones de euros. Uno de los puntos del proyecto del Plan de Movilidad Urbana Sostenible recoge convertir la ciudad en más amable con el peatón y el ciclista, mejorando la movilidad en el área urbana, así como implementando de forma gradual una movilidad que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero. Fue el pasado mes de agosto cuando la empresa Movitrans comenzó a trabajar en el diseño de la 'nueva' Águilas, una empresa con experiencia en este tipo de trabajos, puesto que, según la alcaldesa Mari Carmen Moreno, ha realizado «más de sesenta diseños de proyectos en ciudades a nivel nacional e internacional».

El primer paso que ha dado el consistorio aguileño como parte de este plan ha sido convertir esta importante arteria de la ciudad a preferencia peatonal, por lo que ha eliminado plazas de aparcamiento. «Creo que se deberían haber creado plazas de aparcamiento antes de hacer peatonal estas calles, aparcamientos como el del puerto son insuficientes», señalaba el aguileño Pedro. Opiniones que comprende la alcaldesa: «Entiendo que pueda resultar al principio asombroso, incluso molesto, hay diversidad de opiniones y una medida de este tipo crea incertidumbre», dijo Moreno, quien indicó que se han perdido en esas calles «21 plazas de aparcamiento» y apuntando que «hay 370 plazas gratuitas en la zona del puerto, más de 300 plazas gratuitas en el recinto ferial a unos siete minutos del centro».

«El plan no solo incluye hacer zonas peatonales, sino también crear aparcamientos disuasorios, y por ello se van a acondicionar diferentes solares municipales en distintos puntos del municipio para que funcionen como parking», añadió la alcaldesa. Una iniciativa que se ha puesto en marcha antes al verano a causa de la crisis de la Covid-19, la cual «ha adelantado un poco esta medida por el distanciamiento social, pero había que hacerlo en algún momento», señaló Mari Carmen Moreno, quien insistió en que estas medidas van a ser beneficiosas: «Aunque pueden ser molestas, estamos convencidos que al igual que ha pasado en otras ciudades en las que se han acometido este tipo de proyectos, estas medidas van a ser beneficiosas, tanto para el sector del comercio del centro como para los propios vecinos», consideró.

Llegar al centro andando

Durante esta primera semana con estas vías convertidas en peatonales se han dado importantes atascos en calles en las que antes no se producían: «Hemos tenido que aumentar la presencia policial, hemos reorganizado el tráfico, éramos conscientes que al principio se iban a provocar este tipo de atascos, pero tenemos que cambiar nuestros hábitos, aparcar en otras zonas y llegar al centro andando, para hacer una ciudad más sostenible», apuntó la alcaldesa, añadiendo que «esto no lo hemos inventado en Águilas, y todos los ayuntamientos que lo han llevado a cabo nos dicen que al final son todos beneficios para la ciudad». En este sentido también se manifiesta Paco, un vecino de la zona, quien indica que «al final, si no lo hace el Ayuntamiento estamos abocados a hacerlo nosotros mismos, porque ya es casi imposible llegar al centro de la ciudad por el tráfico que hay, es más rentable llegar andando».

Este plan contempla otros cambios en la ciudad que se pueden ir presentando durante el próximo mes de julio. Los próximos pasos serán cuando finalice el verano, con los trabajos para la creación de una plataforma única que nivele las aceras con la calzada en las calles Juan Pablo I y Conde de Aranda, convertir el Paseo de Parra en un solo sentido y con un carril bici, más zonas de aparcamiento regulado, aumentar la zona de residentes, más carriles bicis, como el que llegará hasta la pedanía costera de Calabardina que se adjudicará esta próxima semana, además de cambiar otras calles de preferencia peatonal en otras calles del centro.

Mari Carmen Moreno concluyó diciendo que «Águilas es una ciudad relativamente pequeña, y desde cualquiera de los aparcamientos disuasorios se puede tardar unos diez minutos andando hasta el centro», incidiendo que «es un plan vivo, a largo plazo, que se va a ir desarrollando poco a poco y que está sujeto a modificaciones, según el crecimiento de la ciudad».