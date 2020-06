Juventudes Socialistas de Caravaca de la Cruz presenta medidas de apoyo a la Juventud

"Una nueva crisis y la misma generación de jóvenes se prepara, una vez más, para las consecuencias ineludibles. La recesión económica que azotó España entre los años 2010 y 2014 supuso para la juventud un golpe difícilmente recuperable en el desarrollo propio de cualquier persona" ha informado Ana Caballero, la secretaria general de Juventudes Socialistas de Caravaca de la Cruz, quien ha remarcado que una generación de jóvenes altamente preparados veía truncados sus sueños y planes futuros debido a las consecuencias económicas y sociales que la crisis trajo consigo.

Desde Juventudes Socialistas de Caravaca de la Cruz (JSCC), y basándose en el documento redactado por Juventudes Socialistas de la Región de Murcia (JSRM) con el fin de mitigar los efectos de otra crisis que azotará nuevamente a los jóvenes, presentan una serie de medidas de acción inmediata al equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, esperando que estos las lleven a cabo.



Medidas para eliminar la brecha digital

Desarrollar un Plan de Lucha contra la Brecha Digital, desde el Ayuntamiento y la concejalía de Educación, que asegure que todos los estudiantes de Caravaca de la Cruz tengan los recursos necesarios para continuar su formación de manera telemática en condiciones de igualdad con el resto de estudiantes.

— Que se habilite, siempre cumpliendo con la normativa sanitaria, las salas de informática del Informajoven y facilitar el acceso a internet de los estudiantes que menos recursos tienen para que no se vea condicionada su formación educativa.

— Realizar una campaña de recogida de dispositivos electrónicos tales como tablets, teléfonos móviles, ordenadores, etc. que ya no se utilicen y se encuentren en estado óptimo para ser donados a familias con hijos en edad escolar que no dispongan de aparatos digitales.



— Garantizar a todas las familias, especialmente las más vulnerables, la posibilidad de conexión a internet, habilitando redes públicas de conexión y mayor número de espacios con acceso a ordenadores con conexión a la red.

Medidas de apoyo a estudiantes y refuerzo para las aulas de estudio

Fomentar medidas en materia de educación que complementen la actividad formativa de los estudiantes para evitar que la falta de oportunidades desemboque en la necesidad de pausa o de abandono de la actividad educativa de los más desfavorecidos, desarrollando y garantizando así una educación pública y de calidad para todos y todas.

- Con motivo de la EBAU 2020, los días 6, 7 y 8 de Julio los alumnos y alumnas que Deseen continuar estudios universitarios realizarán los exámenes de dicha prueba y, debido a la situación excepcional que hemos vivido durante estos meses, muchos estudiantes han visto perjudicado el desarrollo de su aprendizaje, necesitando en estos momentos un refuerzo para afrontar dicha prueba, por ello, instamos al Ayuntamiento a que ponga a disposición de todo alumno que vaya a presentarse a los exámenes de acceso a la Universidad, clases de refuerzo extracurriculares.

- Debido a las nuevas normas de sanidad los espacios disponibles en los lugares de estudio del municipio de Caravaca han reducido drásticamente el aforo de usuarios, esto, sumado al estado actual de reformas de la sala de estudio de la Biblioteca Municipal de Caravaca que impide hacer uso del espacio, han visto aún más limitado los lugares donde los estudiantes pueden acudir, por lo que pedimos habilitar nuevos espacios en los centros educativos para que cumplan la función de aulas de estudio y que se adecúen a tal efecto espacios alternativos donde los alumnos y alumnas

puedan preparar sus exámenes.

- Crear un Plan de refuerzo educativo a largo plazo que complemente el proyecto de la Consejería de Educación de la Región de Murcia de clases de apoyo extraescolares para estudiantes de 6° de Primaria y 4° de E.S.O., haciéndolo extensivo a alumnos y alumnas de otros cursos que así lo requieran y que se desarrolle durante los meses del curso escolar.

La secretaria General de Juventudes Socialistas, Ana Caballero y el secretario de comunicación, Juan Carlos Castillo, han incidido en que desde Juventudes esperan que estas medidas sean acogidas en el menor plazo posibles dada la urgencia de la situación a la que se enfrentan muchos de los estudiantes de Caravaca de la Cruz; y han brindado todo su apoyo a las familias que peor lo están pasando en estos duros momentos.

"Como dijo Antonio Machado: en cuestiones de Cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda, sólo se gana lo que se da" ha resaltado Ana Caballero para finalizar.