Detenido por violar en un descampado a una joven a la que conoció por Internet

Contactaron en una página para conocer gente y la primera vez que se vieron en persona el caso acabó con una denuncia por violación. Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido por, presuntamente, agredir sexualmente a una joven a la que había conocido por Internet, indican fuentes cercanas al caso.

Fue la víctima la que, horas después de los hechos, acudió al cuartel para denunciar que una persona a la que apenas conocía la había forzado a tener sexo contra su voluntad.

Según el relato de la joven, ella y este sujeto llevaban tiempo chateando, hasta que, relajadas las medidas del estado de alarma por coronavirus, decidieron verse en persona.

Ambos residen en la Región de Murcia, pero en localidades algo alejadas: él en un municipio de la Vega Media y ella en una localidad costera. Quedaron en que él la recogería en su coche y pasarían un día juntos.

Así las cosas, el día elegido para verse este individuo recogió a la joven en su vehículo, como habían pactado, pero, en un momento dado del trayecto, se desvió hasta un descampado, por la zona de San Javier. Fue allí donde, según la víctima, se produjo la agresión sexual. La mujer también explicó que el sujeto profirió contra ella expresiones obscenas e insultantes.

Así las cosas, después de denunciar la chica los investigadores procedieron a la localización y arresto del sospechoso, el cual niega haber violado a esta mujer y sostiene que se trató de sexo consentido.

El joven está acusado de un delito de agresión sexual con penetración. Ahora ha de ser el Juzgado de Guardia el que decida su destino.

Hace unos meses, en la Región se dio un caso similar de personas que se habían conocido por una red social y habían acabado en un juzgado, con una causa por violación. Entonces, el escenario virtual fue el Badoo y el real la casa de una mujer que, sostuvo en su declaración, por videoconferencia, que el hombre "se abalanzó sobre mí y me partió el sujetador y el tanga, me cogió del pelo y me penetró por detrás y por delante, igual que si fuera una película porno". El caso acabó con el procesado absuelto por falta de pruebas. In dubio pro reo es un principio jurídico que determina que, en caso de duda, se favorecerá al encausado.