Desescalada en Murcia: Jumilla se prepara para la apertura de diversas instalaciones municipales

La alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, acompañada por los concejales, Francisco González, Isabel López y José Antonio Jiménez ha realizado una nueva comparecencia para actualizar las diferentes acciones que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento en la desescalada de la alerta sanitaria.

En primer lugar se ha informado que el Gobierno Regional ha solicitado que la Región de Murcia pase el lunes a fase 3 de desescalada, aunque, según manifestaron, con la restricción de que las reuniones sean de un máximo de 50 personas y las actividades al aire libre no superen las 100.

Juana Guardiola ha recordado que desde el lunes Jumilla cuenta con un Punto Covid, con el objetivo de la ciudadanía no se tenga que desplazar para que se le haga la prueba. Igualmente, ha hecho hincapié en que "no vaya nadie que no tenga cita de su médico". El Ayuntamiento ha colaborado y ha puesto a disposición la ubicación que eligió la Gerencia de Salud y la infraestructura.



Más de 50.000 euros en ayudas para necesidades básicas

En Política Social ha informado que desde el 1 de marzo se llevan gestionadas ayudas mediante prestaciones económicas para cubrir necesidades básicas por un importe de 51.209,53 euros y mediante alimentos se han atendido 208 domicilios, lo que supone 637 personas. "Se sigue repartiendo productos de primera necesidad del Banco de Alimentos del Segura y de las donaciones realizadas por Grupo Hinneni, que ayer donó otros 400 kilos. Desde el inicio del Estado de Alarma se han recibido en Servicios Sociales 6.700 kilos", ha señalado.



Ayudas para los alquileres de vivienda habitual e ingreso mínimo vital

Relacionado con el área social, la alcaldesa ha informado que se ha publicado una orden de la Consejería de Fomento por la que se convocan ayudas para los alquileres de vivienda habitual, "que se enmarca en las ayudas económicas y sociales por la covid-19 y que vienen financiadas íntegramente por el Ministerio, como viene en la propia orden, y a los 11,6 millones de euros que inicialmente había previstos destinar a la Región dentro del Plan Estatal de Viviendas 2018-21 se unen ahora otro 4,4 millones adicionales para ayudar a las familias que se han visto afectadas por este momento económico y social". El plazo de solicitud se abrió el lunes y terminará el 30 de septiembre.

Por otra parte, Juana Guardiola ha recordado que también se ha aprobado recientemente el Ingreso Mínimo Vital, "una medida muy importante para avanzar en el estado del bienestar", indicando que el Centro de Servicios Sociales tiene toda la información para cualquier ciudadano que lo necesite tanto de esta medida como de la ayuda al alquiler.



Ultimando reaperturas que quedan pendientes

En la rueda de prensa de hoy, la alcaldesa ha informado de la reapertura en los próximos días de diferentes instalaciones municipales que estaban pendientes. "Todo se hará, por supuesto, con el cumplimiento de las normas que haya en cada momento y se informará en cada instalación a través de cartelería", ha aclarado.

-Museos. A partir del 10 de junio

-Castillo. Fin de semana 13 y 14 de junio en horario de mañanas

-Velódromo y pistas Ronda Poniente. 10 de junio

-Jardines y Centro Sociocultural Roque Baños. Próximos días

-Piscinas. Estudiando directrices y medidas de seguridad

-Mercado semanal. Ampliación con más puestos al final de la Fase 3, para lo que hay una reunión mañana.



Actividad en concejalías

Por otra parte, ha resaltado que están en marcha varias obras como la remodelación del Mercado de San Juan, la dotación de infraestructuras del Paseo Lorenzo Guardiola, el suministro de línea eléctrica del Polígono Industrial Cerro del Castillo, la cantina del Polideportivo, así como el arreglo de la cubierta de la pista cubierta del Colegio Miguel Hernández, estas dos últimas a través de los Presupuestos Participativos.

Esta semana se ha contratado a jornada completa a cinco albañiles en situación de desempleo durante un periodo de seis meses a través del Programa de Empleo Público Local del SEF. Esta contratación tiene un coste de 81.490,86 euros, de los que 66.000 están financiados por el Ministerio de Trabajo y la cantidad restante es asumida por el Ayuntamiento de Jumilla.

En Servicios, ha recordado que se sigue realizando desinfecciones y limpiezas y ha vuelto a pedir a la ciudadanía colaboración para que no se tiren al suelo guantes y mascarillas, así como que no se abandonen enseres en la vía pública.

En Cultura, el importe de las entradas de los eventos suspendidos del Teatro Vico será devuelto en taquilla del 15 al 26 de junio. Para las que fueron pagadas con tarjeta el reintegro se realizará de oficio por parte de Tesorería. Igualmente, se autoriza la devolución o convalidación de los cursos suspendidos en la Universidad Popular.

En Igualdad, durante las mañanas de hoy y mañana jueves con cita previa se está realizando la atención a las familias que han sido usuarias del Centro de Atención a la Infancia El Arsenal. Se procederá al reparto de material del alumnado que quedó en el centro y se realizará la actualización de la reserva de plaza o, en su caso, baja. Se asesorará e informará del proceso que desde el Ayuntamiento se está llevando a cabo para la devolución de la parte proporcional de la liquidación que cada familia realizó para el mes de marzo.

En cuanto a la actividad en el Ayuntamiento, se continúa atendiendo de forma presencial a través de cita previa y en breve se reanudan las comisiones informativas y demás órganos.



Justificaciones de subvenciones hasta el 17 de junio

Los plazos administrativos se han reanudado, estableciéndose el 17 de junio como fecha tope para presentar las justificaciones de subvenciones y convenios del año 2019 con el objetivo de comenzar con las convocatorias de las de concurrencia competitiva y firma de los de este año 2020.

La alcaldesa ha finalizado la comparecencia de hoy con un mensaje de optimismo. "Nada tiene que ver esta rueda de prensa con las de las primeras semanas del Estado de Alarma en las que la tristeza y la preocupación era tremenda. Ahora también existe preocupación, pero ya con cierto optimismo ante la evolución de la pandemia. Sigamos así".