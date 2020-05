Desescalada en Murcia: Cehegín destinará más de 481.000 euros a la crisis económica del COVID-19

El Ayuntamiento de Cehegín aprobó con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos, y el voto en contra del PSOE, el presupuesto para el curso económico 2020 con un notable aumento de las partidas destinadas a paliar los perjuicios producidos tanto en la población como en el sector económico derivados de la epidemia de la COVID 19. De esta manera todas las partidas relacionadas con ayudas y subvenciones tanto para las familias como para el comercio han experimentado un fuerte incremento o se han creado ex profeso a tal efecto.

El Ayuntamiento de Cehegín, por tanto, con este Presupuesto destinará en materia económica y social para esta situación extraordinaria casi 481.850,18 euros, con una aportación municipal de 250.000 euros para la reactivación económica y 231, 850,18 euros de carácter social, distribuidos del siguiente modo:

165.000 euros en subvenciones directas para mantenimiento y reactivación de la actividad empresarial de pymes y autónomos, para hacer frente a gastos, tales como alquileres, suministros o cuota de autónomos, para ayudar al mantenimiento y reactivación de la actividad empresarial con el fin de que se mantenga el empleo y se evite la exclusión social.

Dotación presupuestaria de 85.000 euros, para establecer una línea de ayudas directas a los sectores del comercio y la hostelería, con el fin del mantenimiento y reactivación de los mismos, tras la suspensión de la actividad que están sufriendo, dichas ayudas cubrirán en su totalidad los pagos de dos bimestres de la tasa de la basura para el comercio y hostelería, así como el coste de los pagos ocasionados por ocupación de la vía pública a través de las terrazas hasta finales de año.

Ayudas directas a las familias, desde Servicios Sociales, de 105.000 euros, distribuidos en 84, 850,18 euros aportados por la Mancomunidad de Servicios Sociales del Noroeste y 31.000 de aportación municipal, aumentando en 10.000 euros esta partida municipal, con respecto a 2019.

Se aportará a la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Comarca del Noroeste, cerca de 83.000 euros, aumentando esta partida en casi 29.000 euros, con respecto al pasado año.

La partida de Atención o Ayuda a Domicilio está dotada con 42.000 euros, aumentando la misma en 10.000 euros, con respecto a 2019.

Para poder obtener dicha cantidad extraordinaria el Ayuntamiento Cehegín ha priorizado las partidas dedicadas a reducir el impacto económico y social de la crisis sanitaria reajustando otras que se han considerado menos prioritarias, modificando las cantidades que tenía presupuestadas para actividades que finalmente no se han podido llevar a cabo o de otras que han sufrido o sufrirán una considerable merma debido a las normas estatales derivadas del actual estado de alarma. Como muestra, el presupuesto destinado a fiestas para 2020 va a quedar reducido, dada la imposibilidad de realizar la mayoría de actividades sin garantías sanitarias adecuadas. Sin embargo, esto no significa que no se vayan a destinar partidas presupuestarias para determinadas actividades, puesto que a lo largo de lo que resta de 2020 pueden darse las condiciones para realizar determinadas acciones en esta área.

El presupuesto aprobado para el ejercicio 2020 atiende a un total de algo más de 14,136.846 €. El presupuesto de este año cumple, por una parte, con el plan de reducción de deuda planeado por ejecutivo local, y por otra con las necesidades y circunstancias especiales que se han generado. También mantiene el capítulo de inversiones con 378.000€