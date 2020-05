Detenido tras intentar atracar un supermercado en Alcantarilla

El juzgado de guardia de Murcia ha ordenado el ingreso en prisión de un joven que fue detenido como presunto autor del intento de robo cometido en un supermercado de Alcantarilla, en el que estuvo en dos ocasiones y en el que presuntamente exhibió una navaja para intimidar a las dependientas.

Las diligencias del caso, a las que ha tenido acceso Efe, señalan que se trata de J.C., un joven que el pasado 19 de abril había sido detenido por un presunto delito contra la salud pública y puesto en libertad por el juzgado.

Los hechos que ahora han conducido a su detención en ingreso en la cárcel se produjeron el pasado 16 de mayo, cuando, presuntamente, acudió al establecimiento y al acercarse la encargada al verlo en actitud sospechosa y preguntarle si quería algo, le dijo que no y se fue.

Al poco regresó al establecimiento y al verlo de nuevo allí aquello advirtió al personal de que debía estar alerta, porque sospechaba que podía sustraer algo.

En un momento determinado, siempre según las diligencias, tiró a la cinta de la caja de cobro un desodorante y exigió a la dependienta que le abriera la caja, y al decirle esta que no podía hacerlo porque no tenía las llaves, presuntamente le sacó una navaja del bolsillo, con la que la habría amenazado si no cumplía sus exigencias.

Una compañera se acercó y le dio un grito, ante lo cual, emprendió la huida, aunque la Policía Nacional consiguió su identificación con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Su detención se ha producido ahora, al observar los agentes su presencia en las inmediaciones de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de Alcantarilla, y durante el cacheo se le encontró la navaja presuntamente exhibida a la empleada para intimidarla.