Alicia del Amor: "Llevaremos al próximo Pleno los Presupuestos más sociales de la historia de Cehegín"

Alcaldesa de Cehegín. La máxima representante del Consistorio ceheginero insiste en la necesidad «de no dejar a nadie atrás» tras la crisis sanitaria del coronavirus, y para ello movilizará casi medio millón de euros para reactivar a Cehegín a nivel económico y social y evitar así la exclusión social.

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, asegura que el municipio está «en el camino correcto» para salir cuanto antes de la situación de inestabilidad económica y social generada por la pandemia del coronavirus. Para ello, garantiza «trabajo y esfuerzo para superar una montaña de este calibre».

P ¿Está listo Cehegín para paliar los efectos generados por la crisis sanitaria del coronavirus?

R Debemos ser conscientes que a todos nos ha llegado esta crisis de forma inesperada, puesto que las medidas adoptadas para paliarla han sido durante el transcurso de la pandemia. Pero debo reconocer que Cehegín, con las medidas que estamos adoptando para aminorar los efectos de esta crisis, está en el camino correcto para de este modo no dejar a nadie atrás. Estamos preparados para afrontarla.

Yo, como alcaldesa, estoy dispuesta a trabajar más si cabe por todos y cada uno de los cehegineros, como hemos hecho durante la crisis y por supuesto, cuando este proceso sanitario pase, seguiremos con la misma línea de trabajo para paliar la económica, resaltando que los cehegineros estamos curtidos para salir con trabajo y esfuerzo de cualquier obstáculo que se nos ponga en el camino, aunque este obstáculo sea una montaña de este calibre.

P ¿Qué hoja de ruta o plan de acción han diseñado para reactivar al municipio tras dos meses de confinamiento obligado?

R Durante la crisis hemos establecido diversas medidas para paliar la misma, tanto medidas sanitarias, como para ayudar a quien lo está necesitando, tanto a comercios, empresas o pymes, con líneas de promoción económica y también a personas que han pedido ayuda al quedarse sin ingresos en sus casas, a lo cual también se han sumado ONG como Cáritas.

El plan de acción que hemos diseñado en el Ayuntamiento de Cehegín está detrás de cada persona, en no dejar a nadie atrás, y para ello hemos puesto sobre la mesa, tanto en materia económica y social para esta situación extraordinaria, 481.000 euros con una aportación municipal de 250.000 euros para la reactivación económica y 231.000 euros de carácter social, destinadas ambas partidas a la promoción económica y a evitar la exclusión social.

P ¿Qué medidas ajustarán para controlar el pulso de la economía de Cehegín?

R En el presupuesto que llevaremos al próximo Pleno, para su debate y aprobación, se puede comprobar que es el más social de la historia de Cehegín, y todo ello sin aumentar el gasto, puesto que este solo varía en 8.000 euros, siendo el mismo de poco más de 14 millones de euros. Esto se consigue reduciendo gastos superfluos y que en este momento todo el mundo entiende que no son estrictamente necesarios, puesto que prima salir adelante, ayudando a quien lo necesite e intentando que las empresas y comercios de Cehegín puedan mantener el empleo y por supuesto su subsistencia. Vivimos una época en la que tenemos que reinventarnos en algunas materias o gastos que tenemos en los Ayuntamientos, para cubrir las necesidades básicas que puedan tener todos los ciudadanos de Cehegín.

P ¿De qué manera puede ayudarles el Gobierno regional para reflotar al municipio?

R El Gobierno Regional, del mismo modo que el Ayuntamiento de Cehegín, ya está poniendo en marcha medidas para ayudar a empresas, a personas y por supuesto a las administraciones locales, mediante el 'Pacto Regional del Diálogo Social para la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia ante la pandemia de la Covid-19', firmado entre el Gobierno Regional, CROEM, UGT y CCOO, para afrontar de manera consensuada los efectos sociales y económicos del coronavirus.

Este plan contempla 40 medidas, diez ejes estratégicos, y movilizará 182 millones de euros. Es la herramienta adecuada y consensuada para poder ayudar a cualquier administración pública de la Región de Murcia.

P Y tras este nuevo escenario, ¿quedan olvidados otros proyectos o ideas que tenía para el municipio?

R No, desde el Ayuntamiento no renunciamos a los proyectos que puedan generar empleo y riqueza en nuestra localidad, no está en mi agenda y seguiremos trabajando para que las líneas marcadas al principio de legislatura se cumplan a lo largo de esta.

P ¿Qué puede decir respecto al turismo? Cehegín, a nivel de turismo rural, es un referente en la Región de Murcia.

R Siempre he creído que tenemos un gran potencial turístico en Cehegín, pero debemos saber explotarlo correctamente, con políticas que atraigan a potenciales turistas a nuestra localidad y, sobre todo como me pregunta, encaminado al turismo rural, el de viviendas rurales, puesto que este será uno de los puntos fuertes en un futuro próximo. En este momento se está demandando más que nunca, debemos promover el mismo, tanto para quienes viven ya de él y para que haya más emprendedores que puedan hacerlo.