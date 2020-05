Indigentes se escapan de la residencia de Mazarrón donde se les daba cobijo por la pandemia

Personas sin hogar que fueron llevadas a una residencia de Mazarrón, por la pandemia de coronavirus, se escapan de las instalaciones del centro y vagan por el pueblo, para la indignación de los vecinos, que aseguran que se trata de personas problemáticas. Desde el Gobierno regional indicaron al respecto que «la consejería de Política Social puso tres vigilantes 24 horas» y que «el refuerzo de seguridad exterior depende de la Delegación del Gobierno».

Llevaban ahí desde que comenzó el estado de alarma y en el día de ayer, viernes, se les empezó a desalojar. Explican fuentes cercanas al caso que allí comenzó un problema: se les hicieron pruebas, nueve de ellos dieron positivo en anticuerpos y se decidió que se les iba a llevar de nuevo a la residencia de Mazarrón. Al final, indican fuentes municipales, el desalojo se hará la semana que viene.

La Policía Local de Mazarrón tuvo que personarse varias veces en la residencia, en estos dos meses, puesto que había peleas entre los internos, informan fuentes cercanas al caso. Se trata, apuntan las mismas fuentes, de personas sin casa, procedentes de distintas partes de la Región, a las que se les buscó un techo para que no pasasen el obligado confinamiento en la vía pública, con el riesgo que eso conllevaba para ellas y para el resto de la población. Se empezó llevando a 89 y ahora son casi 200 los indigentes en El Peñasco, que es como se llama el centro.

El alcalde de Mazarrón, Gaspar Miras, y el teniente de alcalde, Ginés Campillo, hicieron una llamada a la tranquilidad y aseguraron que, en lo que respecta a la emergencia sanitaria, no hay coronavirus en esta residencia.

Otra emergencia que preocupa en el pueblo es la social. Ahí Campillo fue firme al subrayar que «sabemos que estamos en alerta sanitaria y lo que no queremos que se produzca en una alarma social». «El pueblo de Mazarrón siempre se ha mostrado solidario con todas las causas y con está también lo ha sido pero no se puede anteponer la solidaridad a la seguridad de los mazarroneros y, en mi opinión, si alguien no cumplen esas normas tendrá que marcharse fuera del municipio porque se puede poner en peligro a más gente», aseveró.

Detallan desde el Consistorio que, dentro de la residencia, se ha procedido además a separar en tres grupos a los usuarios del centro. Uno de casos positivos por anticuerpos, otro de personas con problemas drogodependientes y un tercer grupo del resto.

Desde el Gobierno regional, mientras tanto, dijeron que «muchas personas de estos recursos se han rehabilitado de sus adicciones y han conseguido trabajo».

El viernes «fueron trasladadas 15 personas de El Peñasco a Jesús Abandonado, donde se estaban realizando los test. Al realizar los test y 9 de ellos positivo, se determinó su regreso al centro de El Peñasco, desde donde venían inicialmente para evitar así cualquier contagio en la zona limpia de Jesús Abandonado. Estas 9 personas han dado negativo en PCR. Cuando se verifique que no existe ningún positivo se trasladarán todas las personas a sus centros de origen y El Peñasco tendrá su uso habitual. El proceso de desescalada concluirá durante la próxima semana», destacaron.